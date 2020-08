Burgwedel

Zwei Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet die Region Hannover am Donnerstag für Burgwedel. Damit sind zurzeit 14 Menschen in der Stadt akut an Covid-19 erkrankt. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angabe der Behörde 59 Burgwedeler mit dem Coronavirus infiziert. Regionssprecher Christoph Borschel sieht keinen Hotspot für die Infektionen, vielmehr handele es sich um Einzelfälle im privaten Umfeld oder Reiserückkehrer.

Lesen Sie mehr:Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in der Region Hannover – So viele Infizierte gibt es

Anzeige

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Antje Bismark