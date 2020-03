100 neue Bäume sollen Bürger für Klimaschutz sensibilisieren

Burgwedel

Das im vergangenen Jahr gestartete Projekt Klimabank zeigt erste Erfolge: Dank der gesammelten Spenden konnte der Initiator, Garten- und Landschaftsbaumeister Marcus Fortmüller, 100 Jungbäume anschaffen. Diese werden nun am Sonnabend, 7. März, ab 11 Uhr gepflanzt.

Aus totem Holz werden neue Bäume

Ihr Bestimmungsort ist ein Feld an der Kokenhorststraße, gegenüber der Straßenmeisterei. Dort wollen Fortmüller und seine Mitarbeiter die bis zu fünf Meter großen Bäume eingraben. „Die Spender und Gäste können uns gerne dabei helfen“, sagt der Gartenbauer. „Es geht schließlich darum, die Leute für das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren.“

Die Idee des Projekts war aus der Not heraus geboren. Nach zwei trockenen Sommern waren mehrere Eichen und Ulmen im Stadtgebiet vertrocknet, die Fortmüller fällen musste. „Ich habe mich gefragt: Was macht man mit dem ganzen Holz?“ Die Lösung sollten große Holzquader sein, die zu Bänken umfunktioniert wurden – sogenannte Klimabänke.

Stadt informiert über E-Mobilität

14 solcher Bänke fertigte Fortmüller aus den Stämmen und gab sie gegen eine Spende ab. So kam am Ende ein Erlös von 10.000 Euro zusammen, mit dem der Gartenbauer die neuen Jungbäume finanzierte.

Lesen Sie auch: Stadt Burgwedel und Gartenbauer stellen Klimabänke auf

Auch die Stadt Burgwedel wird sich am Sonnabend im Rahmen der Pflanzaktion präsentieren. Der städtische Umweltkoordinator Malte Schubert plant, einen Vortrag zum künftigen Engagement der Stadt in Sachen Klimaschutz zu halten. Unter anderem geht es dabei um die Themen Carsharing und E-Mobilität in Burgwedel.

Von Laura Beigel