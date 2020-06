Großburgwedel

Das war ein Gläschen zu viel: 0,6 Promille zeigte das Messgerät nach einem Atemalkoholtest bei einem Autofahrer in Großburgwedel an. Die Polizei kontrollierte den 53-Jährigen am Sonnabendabend gegen 22.15 Uhr an der Fuhrberger Straße. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, den Führerschein kann der Mann vorerst behalten. Auf ihn kommt jetzt ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit zu. Neben einer Geldstrafe droht dann auch ein Fahrverbot.

Von Thomas Oberdorfer