Wettmar

Ein lauter Knall schreckte in der Nacht zu Sonntag eine Frau in Wettmar auf. Bei einem Blick aus dem Fenster wurde schnell klar, was die Ursache für den Lärm war. Ein Blumenkübel lag vor ihrem Haus auf der Straße. Bitter für sie: Zuvor hatte der Topf die Windschutzscheibe ihres vor dem Haus an der Breslauer Straße abgestellten BMW getroffen. Die Scheibe wurde bei dem Aufprall zerstört. Außerdem beschädigte der Kübel auch noch die Motorhaube des Fahrzeugs. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabendabend gegen 23.30 Uhr.

Wer den Blumenkübel warf, steht noch nicht fest. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 2000 Euro und bittet Zeugen, ihre Beobachtungen unter der Telefonnummer (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer