Schwerer Verkehrsunfall in Burgdorf: Streifenwagen der Polizei prallt im Einsatz mit Auto zusammen

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 in Burgdorf: Ein Streifenwagen der Polizei ist dort am Dienstagabend während einer akuten Einsatzfahrt mit Blaulicht aus bislang ungeklärter Ursache mit einem weiteren Auto zusammengestoßen. Dabei wurden laut Polizei in dem Streifenwagen eine Polizistin und ein Polizist schwer verletzt. Auch in dem an dem Unfall beteiligten SUV erlitten demnach ein Mann und eine Frau schwere Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Polizeiwagen zuvor gegen 20.30 Uhr kurz hinter dem Ortsausgang von Burgdorf in Fahrtrichtung Uetze unterwegs. Laut Polizei handelte es sich um eine sogenannte „Alarmfahrt“, als die beiden Fahrzeuge aus bislang noch ungeklärter Ursache frontal zusammenprallten.

Nach HAZ-Informationen sind inzwischen alle schwer verletzten Insassen der beiden Autos von der Feuerwehr aus den Wracks befreit und auch fast alle zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Eine schwer verletzte Person wird demnach jedoch noch an der Unfallstelle behandelt. Weil auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz ist, leuchten derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr auf einem angrenzenden Feld einen Start- und Landeplatz für den Helikopter aus. Die B 188 ist derzeit an der Unfallstelle in beiden Richtungen gesperrt.

