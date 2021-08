Großburgwedel

Bei den bauvorbereitenden Arbeiten im sogenannten Gewerbegebiet VIII neben Rossmann und dem Logistikzentrum Fiege in Großburgwedel hat sich der Verdacht auf einen Bombenblindgänger erhärtet. Das hat die Stadt Burgwedel mitgeteilt. Nach technischen Sondierungen gab es drei Verdachtspunkte, anhand von Luftbildauswertungen konnte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) bei zwei Stellen Entwarnung geben.

Am Freitag, 20. August, soll der dritte Bereich, in dem ein Blindgänger vermutet wird, freigelegt werden. Sollte sich dort tatsächlich eine Bombe befinden, soll diese entschärft werden. Von 17 bis 19 Uhr wird der Bereich daher am Freitag großräumig gesperrt.

Bahnstrecke, Autobahn und Isernhägener Straße nicht gesperrt

Der Verdachtspunkt liegt relativ günstig: Der Sicherheitsbereich endet direkt vor der Autobahn 7, auch die Bahnstrecke und die Isernhägener Straße müssen für die Bombenräumung nicht gesperrt werden.

Wohngebiete liegen ebenfalls nicht im Evakuierungsradius. Allerdings müssen die Rossmann-Zentrale und das Logistikzentrum Fiege für die zwei Stunden geräumt werden. Spaziergänger dürfen die Feldwege im Sicherheitsbereich nicht betreten. Polizei und Feuerwehr werden vor Ort sein und den Bereich absichern.

Der Artikel wird aktualisiert.

Von Carina Bahl