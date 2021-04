Fuhrberg

Ein süffiges Märzen zum heimischen Spargel? Oder darf es lieber traditionelles, ungefiltertes Pils sein, das gleichermaßen zur Bratwurst wie pur mundet? Beides gibt es jetzt als Fuhrberger Kellerbier frisch gebraut vor Ort. Nicht etwa im Keller, sondern in der Scheune auf dem Hof Blume. Dort hat Andreas Keller im Februar seine eigene Brauerei eröffne. Und für die Zukunft hat er einige Pläne.

Die Hartnäckigkeit der Bierliebhaber in Fuhrberg und Burgwedel hat sich ausgezahlt. „Ich habe bereits 2002 mit Götz Hakelberg in dessen Garten Bier gebraut, allerdings nur für die Eigenbedarf“, sagt Keller. Dann aber zog er für einige Jahre fort. „Als ich vor drei Jahren zurück nach Fuhrberg kam, bin ich sofort angesprochen worden: ,Ah, der Brauer ist zurück. Gibt es jetzt wieder Bier?’“ Keller, der das Brauen von der Pike auf beherrscht und auch in verschiedenen Brauereien, darunter der Gilde in Hannover, gearbeitet hat, beschloss, das Vorhaben in etwas größerem Stil anzugehen.

Fuhrberger Kellerbier gibt es unter anderem im Ein-Liter-Syphon. Quelle: Christian Raab

Nachfrage nach regionalen Produkten wächst

Als mit der Scheune mitten im Ort ein geeigneter Platz gefunden war, entwarf der Diplom-Ingenieur eine Brauanlage als Edelstahl. Hier kam ihm sein Hauptberuf als Gesellschafter einer Firma, die Betriebe aus dem Bereich der Brau-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei der Optimierung von Prozessen und Abläufen berät, zu Pass. Nach dem Einbau der 200-Liter-Anlage, dem Einrichten des Gär- und Lagerkellers, der 800 Liter fasst, einer Reinigungsanlage für Fässer und einer Handfüllanlage konnte es losgehen. Am Wochenende ist nun Brauzeit in der Fuhrberger Brauerei.

Ob das Risiko für eine solche Unternehmung in der Pandemie nicht ziemlich groß ist, zumal deren Auswirkungen die Gastronomie massiv betreffen? „Ich beobachte, dass gerade jetzt das Bewusstsein für Regionales steigt“, sagt Keller. So erlebten beispielsweise Kleingärten mit der Möglichkeit zur partiellen Selbstversorgung eine große Nachfrage, immer mehr Menschen hielten auch privat Hühner. Regional gebrautes, deutsches Bier – ungefiltert und unpasteurisiert – passe da gut. Zudem setzt der Fuhrberger überwiegend auf private Biertrinker.

Fuhrberger Kellerbier gibt es auch in Heuers Hofladen

Für die füllt er in Ein-Liter-Syphons und Fünf-Liter-Fässchen ab, die dann nach Leerung von den Käufern gespült und beim nächsten Kauf gegen volle getauscht werden können. Doch auch 10-, 20-, 30- und 50-Liter-Fässer gibt es. Allerdings keine Halbliterflaschen. „Dafür müsste ich mir eine andere Abfüllanlage zulegen“, sagt Keller, der ab Mai – so es die Lage dann zulässt – auch Brauereiführungen plant.

Mit der Spargelwirtschaft Heuer ist auch ein lokaler Betrieb mit im Boot. So kann das Kellerbier nicht nur dort im Hofladen erworben, sondern soll dort auch ausgeschenkt werden – sobald die Gastronomie wieder öffnen darf. „Auch ,Fuhrberg rockt’ hat schon Interesse angemeldet“, sagt Keller. Mit einem Kollegen, Sven Harder von der Brauerei Burgwedel, sei er im regen Austausch. Der sei bereit, Kellers Bier als Ergänzung zu seiner eigenen Braukunst mit auf die Märkte zu nehmen. Ihm selbst fehle aufgrund seines Hauptberufes dazu die Zeit, sagt Keller.

Braumeister Axel Keller bei der Handabfüllung. Quelle: Christian Raab

Zu Pils und Weizen kommen Saison-Biere

Etwa 2000 bis 2500 Liter plant der Braumeister pro Jahr zu brauen. Drei Sorten gibt es aktuell: ein Pils, ein Märzen und ein Weißbier. Das Pils soll ganzjährig erhältlich sein, da es in dieser Region viel getrunken werde. Beim Märzen handle es sich um eine traditionelle, aber mittlerweile eher vergessene Sorte, die im März gebraut wurde. „Ein süffiger, guter Begleiter gerade zu Spargel“, sagt Keller. Die Anregung für die dritte Sorte, ein Weizenbier, gebraut nach dem Originalrezept der Schneider Weiße holte er sich bei einer Tour mit dem Wohnmobil entlang der Fränkischen Bierstraße.

Folgen sollen jedenfalls weitere Saisonbiere. „Einen Maibock werden wir zeitlich jetzt nicht mehr schaffen“, sagt Keller. „Aber im Herbst wird es auf jeden Fall ein Bockbier geben. Ich bin schon von Jägern darauf angesprochen worden.“ Auch ein Festtagsbier zu Weihnachten hat sich der Brauer, der nach eigener Angabe sowohl Mitglied im Deutschen Brauereiverband als auch im Klub zur Wahrung der Deutschen Braukunst ist, fest vorgenommen. „Deutsches Bier braucht sich nicht verstecken“, sagt er.

Von Sandra Köhler