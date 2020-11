Großburgwedel

Wer beruflich von Burgwedel nach Hannover pendelt, kennt die vollen Züge vor allem zu Stoßzeiten nur zu gut. Einer von ihnen ist der CDU-Regions- und Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann. „Die Bahn ist die schnellste Verbindung von Burgwedel in die Landeshauptstadt“, sagt Fredermann. Er favorisiert eine kürzere Taktung. Eine entsprechende Anfrage hat der CDU-Politiker bei der Region kürzlich gestellt. Diese will das nun prüfen lassen. „Wir werden bei DB Netz eine entsprechende verkehrliche Prüfung in Auftrag geben. Ein Ergebnis könnte noch in diesem Jahr vorliegen“, erklärt Regionssprecher Klaus Abelmann.

Zu Stoßzeiten wird es eng in der Bahn

Wenn immer mehr Menschen vom Auto auf den öffentlichen Nahverkehr wie Bus und Bahn umsteigen sollen, dann muss die Anbindung auch stimmen, meint Fredermann. Und beim Thema Klimaschutz sei Nachdruck gefragt. Zurzeit fährt ein Zug pro Stunde vom Bahnhof Großburgwedel nach Hannover – von 6 bis 8 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr wird es darin eng. Und das ist nicht nur in Corona-Zeiten schwierig.

Das bestätigen auch zahlreiche Pendler am Bahnhof. „Morgens ist es teilweise so voll in den Zügen, dass man keinen Sitzplatz mehr bekommt“, sagt Pendlerin Franziska Meyer. Die 29-Jährige fährt täglich mit dem Zug nach Hannover und würde es daher begrüßen, wenn es einen Zwischenzug gäbe. Der gleichen Meinung ist auch Simone Mühe: „Ein halbstündiger Takt der Züge zu Stoßzeiten wäre besser. Zum Teil ist es im Moment so, dass man die Abstände gar nicht einhalten kann.“ Sie selbst müsste dann auch nicht immer eine Stunde zu früh oder zu spät in Hannover eintreffen.

Fredermann schlägt Halbstundentakt für die Züge vor

Eine Überlegung von Fredermann ist daher, entweder zu den Pendelzeiten einen weiteren Zug einzusetzen oder künftig gar einen generellen Halbstundentakt zwischen Burgwedel und Hannover einzurichten. Ob dies möglich ist, könne allerdings erst nach einer eingehenden Untersuchung beurteilt werden, heißt es in der Antwort der Region Hannover. „Ich warte gespannt auf das Ergebnis der Prüfung“, sagt Fredermann.

Für die Einteilung der Trassen sei die DB Netz zuständig, so Abelmann. Diese würde nach einer ersten Einschätzung eine zusätzliche Fahrt auf dem Abschnitt zwischen Hannover und Celle als einfacher ansehen als zwischen Celle und Uelzen – allerdings werde das größte Problem bei der Bahnsteigbelegung im Hauptbahnhof Hannover erwartet. Letztlich brauche es eine Untersuchung jeder einzelnen Fahrlage, genau diese wolle die Region laut Abelmann nun anregen. Auch eine Anpassung der Busverbindungen wäre in diesem Fall zu überprüfen.

Dafür räumt die Region einen unter Pendlern oft gehörten Vorwurf aus: Die Bahnen haben in Großburgwedel kein größeres Problem mit der Pünktlichkeit. Die Station „zeigt weder im Vergleich zum Gesamtnetz noch zu den Linien RE2/RE3 besondere Auffälligkeiten. Der Halt weist eine leicht bessere Pünktlichkeit auf“, erklärt Regionssprecherin Christina Kreutz und begründet dies mit einem Blick in die Pünktlichkeitsstatistik. „Im bisherigen Verlauf dieses Jahres waren 92 Prozent der Züge am Bahnhof Großburgwedel pünktlich oder bis maximal fünf Minuten verspätet.“

Fuhrberg wünscht sich Busverbindung nach Mellendorf Auch Fuhrberg wünscht sich eine bessere Anbindung im öffentlichen Nahverkehr – und das vor allem in die Nachbargemeinde Wedemark. Eine direkte Busverbindung nach Mellendorf gibt es derzeit nicht. Genau das wünscht sich nun aber der Ortsrat Fuhrberg, nicht zuletzt für manche Schüler, die in Mellendorf die Realschule besuchen. „Die Verbindung wäre aber auch für Senioren gut, die mit dem Zug nach Hannover wollen“, betont Ortsbürgermeister Heinrich Neddermeyer ( CDU). Denn auch die Busanbindung an den Bahnhof Großburgwedel sei mit Blick auf die Taktung und Fahrtzeiten bisher nicht ideal. Christian Raab ( SPD) sprach sich in der jüngsten Sitzung des Ortsrats dafür aus, dass die Fuhrberger ab nächstem Jahr die Kleinbusse des Pilotprojekts Sprinti möglichst für die Fahrten nach Mellendorf nutzen sollten. „Je mehr die Strecke genutzt wird, umso mehr besteht die Chance auf eine reguläre Busverbindung“, sagte Raab.

Auch die Auslastung der Parkplätze am Bahnhof Großburgwedel hat Fredermann in seiner Regionsanfrage im Blick gehabt: Schließlich wäre mit mehr Zügen und einer besseren Anbindung womöglich der eine oder andere Burgwedeler mehr bereit umzusatteln. Das hält auch die Region für wahrscheinlich. Zurzeit stehen am Bahnhof 173 Parkplätze zur Verfügung, die Auslastung lag im Jahr 2018 laut Region bei 70 Prozent.

Öffentliche Elektroladesäulen auf dem Park-and-ride-Platz in Großburgwedel wären möglich, allerdings sieht sich die Region nicht in der Pflicht, die Infrastruktur dafür zu schaffen. Die 164 Fahrradstellplätze am Bahnhof Großburgwedel waren laut Region 2018 in der Regel zu 64 Prozent belegt – im Gegensatz zu den geschlossenen Fahrradboxen mit Chipsystem, für die die Stadt bereits eine Warteliste führt. Bis 2024 sind laut Region weitere Fahrradstellplätze am Bahnhof in Planung.

Von Lisa Höfel