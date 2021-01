Kleinburgwedel

Wer hat zwei Fahrzeuge in Kleinburgwedel zerkratzt? Laut Polizei wurden zwischen Freitag, 1. Januar, 21 Uhr, und Sonnabend, 13.45 Uhr, ein BMW X1 und ein Golf auf einem Privatgrundstück an der Wallstraße, Ecke Am Schützenplatz, beschädigt. An beiden Fahrzeugen finden sich lange Kratzer an den Seiten und auf der Motorhaube. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen, die gesehen haben, wer die Autos zerkratzt hat, sollten sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl