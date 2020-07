Burgwedel

Der Burgwedeler Strafrichter Michael Siebrecht fand deutliche Worte: „Sie haben sich als Sheriff aufgespielt und die beiden auseinandergeprügelt“, sagte er an den 30-jährigen Angeklagten gerichtet. Der Fuhrberger beteuert dagegen, er habe bei einer Auseinandersetzung zweier Nachbarn im Juli des vergangenen Jahres nur schlichten und alle beruhigen wollen.

Jugendlicher bewusstlos geprügelt

Dieser Schlichtungsversuch eskalierte allerdings schnell. Einer der beiden streitenden Nachbarn – ein Jugendlicher – habe die Verlobte des Angeklagten geschubst, woraufhin der Angeklagte den Jugendlichen zu Boden gebracht, sich auf ihn gesetzt und ihm mehrmals bis zur Bewusstlosigkeit ins Gesicht geschlagen habe. So berichten es das heute 18-jährige Opfer und seine bei der Prügelei anwesende Exfreundin. Laut Arztbericht erlitt der Jugendliche multiple Prellungen an Rumpf, Gesicht und Wirbelsäule sowie ein stumpfes Bauchtrauma.

Für Siebrecht reichten die Beweise aus, um den 30-Jährigen wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 600 Euro in Form von 40 Tagessätzen à 15 Euro zu verurteilen – und damit sogar zu einer höheren Strafe als den von der Staatsanwaltschaft geforderten 400 Euro. „Der Anlass mag aller Ehren wert gewesen sein“, sagte Siebrecht. „Aber so, wie es sich weiterentwickelt hat, geht’s nicht.“ Auf einen am Boden Liegenden weiter einzuprügeln sei feige und brutal.

Verlobte erwartet Verfahren wegen Falschaussage

Auf ein Verfahren muss sich nun auch die Verlobte des 30-jährigen Fuhrbergers einstellen. In ihrer Zeugenaussage beteuert auch die 31-Jährige, ihr Partner habe das Opfer nicht geschlagen. Er habe den Jugendlichen lediglich festgehalten und versucht zu beruhigen. „Die hat hier heute für Sie gelogen“, sagte Siebrecht zu dem Angeklagten. Die Frau erwarte nun ein Strafverfahren wegen uneidlicher Falschaussage vor Gericht, kündigte der Strafrichter an. Er hatte die 31-Jährige zuvor mehrmals darauf hingewiesen, dass sie als Verlobte des Angeklagten ihre Aussage verweigern darf.

Von Johanna Stein