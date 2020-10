Kleinburgwedel

Knapp sechs Wochen lang haben sich Archäologen durch das Neubaugebiet Am Lohfelde West gegraben – in neun fünf Meter breiten und bis zu einem halben Meter tiefen Gräben. Sie hofften, dabei auf Funde zu stoßen, die helfen könnten, das Rätsel um eine mittelalterliche Befestigungsanlage auf dem Mühlenberg zwischen Groß- und Kleinburgwedel zu lösen. Die fanden die Forscher nicht, dafür stießen sie bei ihren Grabungen auf Überbleibsel aus einer noch viel weiter zurückliegenden Zeit.

Luftaufnahme weckt Interesse der Archäologen

Geweckt wurde das Interesse für die ehemaligen Kleinburgwedeler Felder durch eine Luftbildaufnahme aus den Neunzigerjahren. Darauf ist südwestlich des geplanten Neubaugebiets eine ringförmige Anlage zu erkennen. „Das könnten die im Erdreich versteckten Überreste einer alten Turmhügelburg sein“, erklärt Ute Bartelt, Archäologin bei der Region Hannover. Grund genug für die Forscher, einmal etwas genauer nachzuschauen, zumal auf der Aufnahme zwei Linien zu erkennen sind, die quer durch das Neubaugebiet in Richtung Kleinburgwedel verlaufen.

Allerdings sind diese Überbleibsel aus längst vergangenen Zeiten nur aus der Luft zu erkennen und auch nur dann, wenn auf den Feldern fast erntereifes Getreide steht. Der Grund: Die im Boden liegenden Siedlungsreste sorgen dafür, dass die auf ihnen wachsenden Pflanzen anders mit Wasser und Nährstoffen versorgt werden, was das Wachstum des Getreides beeinflusst.

Untersuchte das Kleinburgwedeler Neubaugebiet Am Lohfelde West: Regionsarchäologin Ute Bartelt. Quelle: Thomas Oberdorfer

Keine Funde entlang der Linien

„Uns ist es gelungen, die beiden Linien in den freigelegten Streifen des Neubaugebiets wiederzufinden“, sagt Bartelt. Öffnet man den Boden, sind sie als dunkle Streifen im sandigen Untergrund erkennbar. Allerdings: „Wir haben keinerlei Funde in dem Bereich gemacht. Da war einfach nichts.“ Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei den Linien um alte Wege oder Gräben zwischen Kleinburgwedel und der Ringanlage handeln könnte. „Gesichert ist das aber nicht“, sagt Bartelt.

Die mögliche Befestigungsanlage selbst wird vorerst nicht weiter untersucht. „Dort wird nicht gebaut, dann brauchen wir auch nicht zu graben. Es droht ja nichts verloren zu gehen“, erläutert die Archäologin. Hoffnung auf spannende Funde macht sie sich in dem Bereich ohnehin nicht. „Es gibt nirgendwo einen Hinweis auf diese Befestigungsanlage. Sie ist in keinem historischen Dokument erwähnt“, sagt Bartelt. „Viel kann da eigentlich nicht sein.“

Jahrtausendealte Keramikscherben gefunden

Dafür machten die Archäologen eine ganz andere überraschende Entdeckung: Mitten in dem untersuchten Areal stießen sie auf zwei alte Gruben. „Die wurden von Menschen angelegt. Ob das einst Vorrats- oder Abfallgruben waren oder ob sie angelegt wurden, um Material aus dem Boden zu entnehmen, das konnten wir nicht mehr klären“, erläutert Bartelt. Das Spannende: In einer der beiden Gruben entdeckten die Archäologen Keramikscherben. „Die ließen sich in die Eisenzeit datieren. Das ist der Zeitraum zwischen 800 vor Christi und der Zeitenwende.“

Bei den gefundenen Scherben handelt es sich allerdings nicht um besonders aufwendig gestaltete Keramik. „Es sind Teile von Gefäßen, die von Hand einfach aus einem Klumpen Ton geformt wurden, ohne dass dabei eine Töpferscheibe zum Einsatz kam. Auch waren sie weder bemalt noch mit einem Muster verziert“, beschreibt Bartelt die Funde. „Es sind die zerbrochenen Überreste von einfachen Gebrauchsgegenständen.“ Dennoch belegten sie, dass der Bereich zwischen Klein- und Großburgwedel schon vor Jahrtausenden besiedelt war.

Die Hoffnung, dort weitere Funde aus der Eisenzeit zu machen, haben die Archäologen nicht. „Solche Gruben haben in der Regel eine Tiefe von eineinhalb bis zwei Metern. Die Vertiefungen in Kleinburgwedel waren nur wenige Dezimeter tief. Das bedeutet, dass ein Großteil der Fläche im Laufe der Jahre abgetragen wurde und damit auch weitere Spuren aus der Vergangenheit verloren gingen“, erläutert Bartelt.

Kampfmittelräumer sondieren weiter

Auch wenn die Archäologen ihre Arbeitswerkzeuge mittlerweile eingepackt haben und abgerückt sind, wird auf der Fläche des künftigen Neubaugebiets noch weiter sondiert. Bis Ende der Woche sind die Kampfmittelräumer der Celler Firma Schollenberger damit beschäftigt, die Reste von Brandbomben aus dem Zweiten Weltkrieg einzusammeln. Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind, können die Vorbereitungen für die Einrichtung des Neubaugebiets Am Lohfelde West beginnen.

Von Thomas Oberdorfer