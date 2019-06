Großburgwedel

Dumm gelaufen: Ein Ladendieb entwendete am Montagmorgen aus einem Geschäft an der Hannoverschen Straße in Großburgwedel zunächst ein Flasche Schnaps, ohne dabei erwischt zu werden. Aber er hatte augenscheinlich die nötigen Trinkgefäße vergessen und kehrte deshalb noch einmal in den Laden zurück. Bei dem Versuch, sich ohne zu bezahlen mit Pappbechern durch die Kassenanlagen zu mogeln, wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet. Der folgte dem 17-Jährigen und sprach ihn unweit des Geschäfts an. Auf dem Rückweg zum Einkaufsladen schlug der junge Mann dem Detektiv unvermittelt ins Gesicht und versuchte zu fliehen. Ohne Erfolg: Der Ladendetektiv überwältigte den 17-Jährigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten ermitteln nun wegen räuberischen Diebstahls.

Von Thomas Oberdorfer