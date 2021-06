Burgdorf

Die Gemüter in der Debatte um das Wolfsrudel im Burgdorfer Holz haben sich in den vergangenen Monaten zunehmend erhitzt – doch derzeit ist offenbar unklar, wie es eigentlich um die Tiere selbst steht. Wie sich das Rudel in diesem Jahr entwickelt hat, „weiß ich nicht“, sagt Wolfsberater Thomas Behling. Dafür hat er einen guten Grund: Unbekannte haben laut Behling Wildkameras abgebaut, die der Beobachtung der Wölfe dienen sollten. Bereits im vergangenen Jahr waren im Burgdorfer Holz Wolfskameras gestohlen worden, mit denen Forscher der Tierärztlichen Hochschule die Tiere beobachteten.

Behling: Neue Welpen und Abwanderungen wahrscheinlich

„Man kann davon ausgehen, dass es neue Welpen gibt“, sagt der Wolfsberater. Beobachter wollen – wie aus Forst- und Jagdkreisen zu erfahren ist – fünf Junge gesehen haben. Im vergangenen Jahr gab es im Rudel acht Jungtiere und nach Beobachtungen von Jägern fünf erwachsene Wölfe. Es war das größte Rudel in Niedersachsen. Alle Tiere des Rudels haben den Winter gut überstanden, was laut Experten ungewöhnlich sei. Ob inzwischen ausgewachsene Tiere des Wurfs vom vergangenen Jahr das Rudel verlassen haben, weiß Behling ebenfalls nicht: „Ein Teil ist sicher noch dabei.“ Das bestätigt auch Raoul Reding, als Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft zuständig für das Wolfsmonitoring. Als letztes Nutztier riss das Rudel laut Monitoringberichten im März dieses Jahres ein Schaf in Ehlershausen.

Eine Wildtierkamera im Burgdorfer Holz hat die Wölfe im November 2020 aufgenommen – doch Unbekannte haben die Kameras entfernt. Quelle: Oliver Drewes

Gerade seien die Wölfe mutmaßlich mit der Aufzucht neuer Jungtiere beschäftigt. Die Risse nähmen normalerweise im Spätsommer zu, sagt Reding. Als weiteren Grund für den Rückgang der Attacken führt Behling an, dass viele Nutztierhalter ihre Tiere zunehmend vor Angriffen schützen, etwa indem sie Flächen stärker umzäunen oder Tiere in Ortsnähe unterbringen. Offenbar streifen die Wölfe aber schon wieder vermehrt durch ihr Revier, das im Süden und Osten Lehrte und möglicherweise auch Sehnde sowie den Nordkreis Peine umfasst. Denn die Betreiberin des Pferdegnadenhofs in Lehrte-Arpke berichtet, dass sie und einige Helfer in der Nacht zu Mittwoch sechs Wölfe in der Nähe gesehen hätten.

Arpke: Sechs Wölfe am Pferdegnadenhof gesichtet Wie sich das Burgdorfer Wolfsrudel entwickelt hat, beschäftigt auch viele Tierhalterinnen und Tierhalter. Marion Korroch, die Betreiberin des Arpker Pferdegnadenhofs, hat Spenden für einen Wolfsschutzzaun gesammelt und diesen dann um ihr Gelände gezogen. Seit dem 15. Juni sichtet Korroch nach eigenen Angaben regelmäßig Wölfe in unmittelbarer Nähe ihres Hofs zwischen Arpke und Schwüblingsen. In der Nacht zu Mittwoch habe sie mit Helferinnen und Helfern des Hofs sechs große Wölfe am Weg zu ihrem Hof gesehen. „Seitdem fahren wir nachts alle paar Stunden Streife“, sagt sie. Auch tagsüber passe man auf. „Die Wölfe lassen sich nicht einfach vertreiben und sind lärmresistent“, sagt sie. Der Zaun garantiere keine 100-prozentige Sicherheit für die 31 Pferde und Ponys des Gnadenhofs. Es gebe auch Wölfe, die darüber springen könnten. „Wir fühlen uns sehr unwohl und alleingelassen“, sagt Korroch. Auch Tierfreunde trauten sich mit dem eigenen Hund nicht mehr vor die Tür. Korroch will ihre Beobachtungen nun dem Wolfsmonitoring melden. „Der Wolf ist ein tolles Tier, aber muss in seine Schranken gewiesen werden“, fordert sie.

Dürfen die Elterntiere noch geschossen werden?

Für hitzige Diskussionen sorgt vor allem bei den selbst ernannten Wolfsschützern die Frage, ob die Elterntiere des Rudels derzeit geschossen werden dürfen. Der Rüde GW970m und die Fähe GW1423f hatten auch wehrhafte Tiere wie Pferde und Rinder attackiert und gerissen. Deshalb hatte das Umweltministerium sie im April zunächst zur sogenannten Entnahme freigegeben, also zur Tötung. Doch diese Genehmigung setzte die Behörde wieder aus, nachdem im April statt eines Elterntiers eine Jungwölfin des Rudels geschossen worden war.

Zuvor durfte der Rüde seit dem 31. März erlegt werden, für die Fähe sollte die Genehmigung ab dem 1. Juli gelten – beide Genehmigungen sollten am 31. August 2021 enden. Laut Ministeriumssprecher Christian Budde sind die Genehmigungen bis Weiteres ausgesetzt. Das Umweltministerium werde aber beobachten, wie sich Situation im Revier des Wolfsrudels entwickelt.

Wie viele Jungwölfe leben im Burgdorfer Holz? Das ist zurzeit unbekannt. Quelle: Sören Stache (dpa/Symbolbild)

Zwei Demos am Sonnabend im Wald

Allein dass die Fähe möglicherweise wieder geschossen werden könnte, stimmt die Wolfsschützer sorgenvoll: In den sozialen Medien rufen sie für Sonnabend, 26. Juni, 20 Uhr, zu einer Demonstration gegen den Abschuss der Wölfin auf. Die Fähe habe fünf Jungtiere, die wenige Wochen alt seien – falls die Mutter geschossen werde, „würden die Zwerge elendig verhungern“, heißt es in einem Aufruf der Gruppe. Laut Uetzes Gemeindesprecher Andreas Fitz haben die Wolfsbefürworter etwa 50 Teilnehmende angemeldet. Auch die Weidetierhalter werden demonstrieren, und zwar ab 19 Uhr. Dafür seien 100 Teilnehmende angemeldet, erklärt Fitz.

Die Wolfsbefürworter hatten geplant, vom Wanderparkplatz Beerbusch an der K 125 zwischen Schwüblingsen und Schwüblingser Kreisel aus eine Menschenkette auf den Waldwegen zu bilden. Dazu wird es nicht kommen. Man habe sich gemeinsam mit den Organisatoren der beiden Gruppen darauf geeinigt, dass sie auf der Straße bleiben, erklärt Fitz am Freitag. Um die Ruhe der Wildtiere nicht zu stören. Die Befürworter dürfen vom Parkplatz in Richtung Schwüblingsen demonstrieren, die Weidetierhalter vom Parkplatz in Richtung Kreisel.

Polizei kommt mit Pferden

Auf der Kreisstraße durch den Beerbusch ist derzeit kaum Verkehr, weil der Schwüblingser Kreisel wegen der umfangreichen Sanierung der B 188 gesperrt ist. Die Gemeinde stellt sicherheitshalber auf der Straße Warnhinweise und Tempo-30-Schilder auf. Die Polizei wird mit mehreren Beamten vor Ort sein, darunter auch berittenen Polizisten. „Unser Hauptziel ist, deeskalierend zu wirken“, erklärt ein Beamter der Polizeiinspektion Burgdorf. „Deshalb werden wir nicht in Schutzkleidung kommen.“ Doch wenn nötig, könnten solche Einsatzkräfte alarmiert werden.

Von Konstantin Klenke und Anette Wulf-Dettmer