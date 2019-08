Burgdorf

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, einen Dieseldieb an der Bundesstraße 3 zwischen Schillerslage und Otze beobachtet haben. Der Täter öffnete nach Aussage einer Polizeisprecherin gewaltsam den verschlossenen Tank an einem Bagger, den Arbeiter an der Baustelle abgestellt hatten. Anschließend zapfte er etwa 200 Liter Kraftstoff ab und entkam unerkannt.

Hinweise auf den Täter nehmen die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark