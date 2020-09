Burgdorf

Ein 15-Jähriger ist am Sonnabend gegen 13.50 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Marktstraße in Burgdorf gestürzt. Der Jugendliche fuhr auf dem Bürgersteig, was genauso verboten ist wie das Radfahren auf den breiten Gehwegen in der Tempo-20-Zone. Diese sind allein den Fußgängern vorbehalten.

Zu dem Sturz kam es, als der 15-Jährige die Vorfahrt eines Autos missachtete. Dessen 45-jährige Fahrerin kam von rechts aus einer Seitenstraße. Sie bewegte sich laut Polizei mit ihrem Auto vorsichtig auf die Marktstraße zu. Trotzdem konnte der E-Scooter-Fahrer nicht mehr ausweichen. „Es kam zur Berührung mit dem Personenwagen“, heißt es im Polizeibericht. Der Jugendliche kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zerkratzt.

Von Anette Wulf-Dettmer