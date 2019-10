Burgdorf

Die Gewerbegebiete in Burgdorf werden an die Glasfaser-Autobahn angeschlossen. Vodafone Deutschland lässt derzeit die Leerrohre verlegen, in die später die Glasfaser eingeblasen wird. In der Uetzer Straße und im Hülptingser Gewerbegebiet rund um die Färberstraße liegen sie bereits in der Fahrbahndecke...