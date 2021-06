Burgdorf - So will die Stadt Burgdorf Vereine in der Pandemiezeit finanziell entlasten

Burgdorfs Politiker wollen allen Vereinen der Stadt helfen, die Folgen der Corona-Pandemie zu überwinden – mit höheren Zuschüssen für Bauvorhaben, Aussetzung der Nutzungsgebühren für Sportanlagen und einen Ausgleich für entgangene Einnahmen.