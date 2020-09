Burgdorf

Eltern von Kindern in Krippe, Kindergarten und Hort benötigen an diesem Dienstag eine Betreuung für ihren Nachwuchs: Denn wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi schließen die städtischen Kindertagesstätten komplett oder zumindest teilweise. Welche davon betroffen sind, vermag weder die Gewerkschaft noch die Verwaltung zu sagen.

„Eltern müssen mit Einschränkungen im Betreuungsangebot in den städtischen Einrichtungen rechnen“, teilt Stadtsprecher Sebastian Kattler mit. Eine Betreuung werde nur nach Maßgabe des tatsächlich im Dienst befindlichen Personals möglich sein. Da sich der Umfang der betroffenen Einrichtung und das Ausmaß des Streiks derzeit schwer abschätzen ließen, empfehle die Stadt den Eltern, an diesem Tag möglichst eine andere Versorgung ihrer Kinder zu organisieren. „Die Eltern werden über den Streik mit einem Schreiben informiert“, kündigt Kattler an.

Anzeige

Der Streikaufruf kommt für Familien und die Stadt kurzfristig. Erst am Sonntag um 20 Uhr hatte Gewerkschaftssekretär Michael Patschkowsy per E-Mail an die HAZ-Redaktion Burgdorf angekündigt, dass Verdi die Beschäftigten in den städtischen Kitas am Dienstag, 29. September, zum Warnstreik aufruft. Daran sollen sich auch die Mitarbeiter aus anderen kommunalen Bereichen wie dem Betriebshof und der Verwaltung beteiligen.

Lesen Sie mehr: Jeden Tag ein neuer Streik – Das plant Verdi in dieser Woche in Hannover

Noch keine Information über Notgruppen

Die Entscheidung, dass sich der Streikaufruf auch an die Burgdorfer richtet, sei am Sonnabend gefallen, sagt Patschkowsy. Eine zeitlich frühere Information an die Eltern habe Verdi nicht geben können, fügt er auf Anfrage hinzu. Seinen Angaben zufolge vermag die Gewerkschaft derzeit nicht abzuschätzen, wie viele Mitglieder an diesem Tag die Arbeit niederlegen werden, um in der laufenden Tarifverhandlung den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber zu erhöhen. Seine Empfehlung in der schriftlichen Streikankündigung von Sonntag: „Eltern werden an diesem Tag gebeten, ihre Kinder anderweitig unterzubringen.“

Von Antje Bismark