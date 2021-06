Burgdorf

Im Parkhaus am Burgdorfer Bahnhof ist Donnerstagnachmittag das Dach eines weißen Audi Cabriolets aufgeschlitzt worden. Der 54-jährige Fahrer und Besitzer hatte sein Auto um 14.45 Uhr in der ersten Etage abgestellt. Als er um 17.45 Uhr zurückkam, entdeckte er einen circa 30 Zentimeter langen Riss im verschlossenen Verdeck. Mit welchem Gegenstand das Dach aufgeschlitzt wurde, ist laut Polizei noch nicht bekannt. Die Beamten in Burgdorf bitten mögliche Zeugen um Hinweise zu dieser Sachbeschädigung. Sie sind zu erreichen unter Telefon (05136) 8861-4115.

Von Anette Wulf-Dettmer