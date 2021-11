Burgdorf

Beulen und Kratzer am rechten Kotflügel seines blauen Skoda Fabia hat ein 33 Jahre alter Mann aus Wolfenbüttel an seinem Fahrzeug entdeckt, das er am Wochenende an der Allerstraße in der Weststadt geparkt hatte. Vom Unfallverursacher allerdings fehlte jede Spur, weshalb der Geschädigte umgehend Anzeige bei der Polizei erstattete. Diese sucht nun den flüchtigen Unfallverursacher.

Der Unfall soll sich nach Polizeiangaben im Zeitraum von Sonnabend, 15 Uhr, bis Sonntag, 11.15 Uhr, in einer Parkbucht vor dem Haus Allerstraße 2 ereignet haben. Etwaige Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege