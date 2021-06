Burgdorf

Ein 85-jähriger Mann aus Isernhagen wollte am Dienstag um 13.30 Uhr die Marktstraße in Burgdorf überqueren. Dabei übersah der Mann offenbar, dass sich von rechts ein grauer VW Polo näherte. Das Auto erwischte den Senior mit den linken Außenspiegel. Dadurch stürzte der Mann zu Boden und zog sich laut Polizei eine leichte Kopfverletzung zu. Ein Rettungswagen brachte den 85-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Von Anette Wulf-Dettmer