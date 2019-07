„Ich möchte nicht erleben, dass ein Kind von uns im See ertrinkt!“, sagt IGS-Sportlehrer Lars Pieper. Deswegen setzt er in der Nichtschwimmer AG in Langenhagen alles daran, dass die Schüler schwimmen lernen. Sechs von ihnen haben pünktlich zum Ferienbeginn ihr Bronze-Schwimmabzeichen geschafft.