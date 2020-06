Verkehr zum Kaliberg: Umgehung Hänigsens würde 7 Millionen Euro kosten

Hänigsen/Obershagen

Die Gemeinde Uetze sucht eine Möglichkeit, die Hänigser von der erwarteten hohen Verkehrsbelastung durch die Materialtransporte zur Kalihalde in Wathlingen zu entlasten. Sie hat deshalb ein Planungsbüro beauftragt zu untersuchen, ob die Lastwagen um Hänigsen herumgeleitet werden können. Mit dem Ergebnis werden sich die beiden Ortsräte Hänigsen und Obershagen in einer gemeinsamen Sitzung am Mittwoch, 17. Juni, ab 18.30 Uhr beschäftigen.

Gemeinde beschränkt die Zahl der Zuhörer

Tagungsort wird die Aula der Grundschule Hänigsen sein. Neben den Ortsratsvertretern, dem Bürgermeister und Rathausmitarbeitern sowie dem Planungsingenieur können an der öffentlichen Sitzung nur eine bestimmte Zahl an Besuchern teilnehmen. „Letztlich müssen wir schauen, dass wir auch in dieser Sitzung die Abstandsregeln einhalten“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Seinen Angaben zufolge haben die zuständigen Mitarbeiter bereits die Räume ausgemessen, Details indes stehen noch nicht fest. Die Sitzung im Januar 2020 zu diesem Thema stieß auf großes Interesse: Seinerzeit verfolgten mehr als 150 Interessierte die Beratung.

Anzeige

Noch liegt kein Beschluss für die Abdeckung des Wathlinger Kalibergs vor. Doch die Menschen rund um die Abraumhalde des stillgelegten Bergwerks Niedersachsen-Riedel rechnen damit, dass das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie dem K+S-Konzern die Erlaubnis erteilt. Das bedeutet, durch Hänigsen, Sorgensen und Dachtmissen werden täglich rund 100 Lastwagen beladen mit Bauschutt und Bodenaushub rollen – und das mindestens 20 Jahre lang.

Weitere NP+ Artikel

Feldwege müssten breiter werden

In ihrer Studie kommt die Ingenieursgesellschaft Heidt + Peters zu dem Ergebnis: Eine Ortsumgehung für den Anlieferverkehr ist möglich. Die Strecke soll östlich von Hänigsen über landwirtschaftliche Wirtschaftswege verlaufen. Diese müssen dafür ausgebaut werden, und zwar so, dass sich Lastwagen und Traktoren mit landwirtschaftlichen Geräte begegnen können, ohne dass einer von beiden anhalten muss. Zudem müssten die spitzen Kurven entschärft werden.

Beides sei zwingend erforderlich, erklären die Ingenieure. Denn um eine effektive Entlastung der bestehenden Verkehrswege in Hänigsen zu erzielen, müsse die Umgehung einen hohen Mehrwert für die Lkw-Fahrer haben, argumentieren sie. Die Kosten für solch einen Ausbau der Wirtschaftswege schätzen die Experten für die zwei untersuchten Varianten auf jeweils 6,4 bis 6,8 Millionen Euro. Hinzu kämen Baunebenkosten von knapp 500.000 Euro. Schließlich weist die Studie auf das Konfliktpotenzial mit Radfahrern, Fußgängern und Sportlern hin, die die Wege zur Naherholung nutzen.

Politiker entscheiden, wie es weitergeht

Vor diesem Hintergrund macht die Gemeindeverwaltung den Politikern drei Vorschläge zum weiteren Vorgehen.

Die Gemeinde führt Gespräche mit K+S, der Kommunalaufsicht der Regionund mit den Eigentümern der Wirtschaftswege über die Finanzierung.

Die Planung einer Ortsumgehung wird nicht weiterverfolgt.

Die Verkehrssicherheit in und um Hänigsen wird verbessert durch einen durchgehenden Geh- und Radweg an der L311 zwischen Hänigsen und Wathlingen, durch den Ausbau von Querungshilfen und durch die Verbreiterung der Geh- und Radwege, überall dort, wo Häuser stehen.

Lesen Sie auch

K+S verspricht finanzielle Unterstützung für alternative Anlieferstrecke

Von Anette Wulf-Dettmer