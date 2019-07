Uetze/Dedenhausen

Ein grau-schwarzes Trekkingrad ist in der vergangenen Woche in Dedenhausen gestohlen worden. Das Fahrrad war seit Mittwoch, 10 Uhr, mit einem Ringschloss gesichert an der Straße Im Bülten abgestellt gewesen. Am Freitag um 9 Uhr stellte der Besitzer fest, dass es verschwunden war, und erstattete Anzeige. Hinweise nimmt die Polizei in Uetze, Telefon (05173) 6267, entgegen.

Bei der Uetzer Polizei sind in den vergangenen Tagen zudem drei Damenfahrräder abgegeben worden, die Bürger gefunden haben. Es handelt sich um Räder der Marken Künsting, Rehberg und Senator. Sie konnten keinem angezeigten Diebstahl zugeordnet werden, teilt die Polizei mit und bittet die rechtmäßigen Eigentümer, sich in der Polizeistation in Uetze zu melden.

Von dt