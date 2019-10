Auf der Wiesn in Elze feiern, den Ostalgie-Tag des Straßenbahnmuseums besuchen oder beim Antikmarkt in Langenhagen stöbern: Das ist los am verlängerten Wochenende vom 3. bis 6. Oktober in Burgdorf, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen, Lehrte, Sehnde, Uetze und in der Wedemark.