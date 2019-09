Ringbuslinie verbindet Hänigsen und Wathlingen – aber nur diesen Sonntag

Uetze/Hänigsen/Wathlingen/Ehlershausen

In Uetzes Nachbargemeinde Wathlingen dreht sich am Sonntag, 8. September, alles um die Mobilität. Davon können auch die Bürger in Uetze und Burgdorf profitieren. Das Busunternehmen CeBus richtet für diesen Tag mit seiner Linie 600 einen Ringverkehr ein, der ausgehend vom Bahnhof in Ehlershausen durch Hänigsen, Nienhagen, Papenhorst und Adelheidsdorf fährt. In Hänigsen gibt es zwei Haltestellen: am Pappaul und im Ortsteil Riedel. Von der Haltestelle Riedel aus ist das Gelände der Kalibahner schnell zu erreichen.

Mit dem Bus zum Bahnhofsfest in Hänigsen-Riedel

Der Kalibahn-Verein feiert an diesem Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 17 Uhr, sein Bahnhofsfest. Von Hänigsen aus können Besucher mit dem historischen Schienenbus VT 98 nach Wathlingen zur beeindruckenden Rückstandhalde fahren. Diese prägt mit ihren 86 Metern Höhe die Landschaft. Die Fahrraddraisinen des Vereins bieten Gelegenheit zu sportlicher Betätigung. Hüpfburg und Rundfahrten mit dem alten Gepäckkarren Fridolin werden für die Kinder angeboten. Zusätzlich zum CeBus-Ringverkehr fährt ab Burgdorf die Regiobuslinie 910 nach Hänigsen-Riedel.

Modellbautage im Generationenpark in Wathlingen

Auch in Wathlingen dreht sich an diesem Wochenende alles um Eisenbahnen – allerdings im Miniformat. Im 4-Generationen-Park an der Kantallee 8 werden Modellbahnen ihre Runden ziehen. Zu sehen sind Bahnen in den Spuren N, HOe, HO, Spur 0 und LBG. Zudem gibt es eine Börse mit Modellen unterschiedlicher Spurweiten und ein umfangreiches Workshop-Programm. Darüber hinaus werden sich weitere Modellbausparten – Schiffe, Fahrzeuge und Drohnen – präsentieren. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Der Fahrplan des Ringverkehrs am Sonntag

Der Bus für den sonntäglichen Ringverkehr fährt ab Bahnhof Ehlershausen um 10.55, 11.55 und 12.55 Uhr sowie um 14.38, 15.38 und 17.38 Uhr. In Hänigsen-Riedel stoppt die Linie 600 um 11.34, 12.34, 14.12, 15.12 und 17.12 Uhr. Am Pappaul hält der Bus um 11.36 und 12.39 Uhr sowie um 14.10, 15.10 und 17.10 Uhr.

Von Anette Wulf-Dettmer