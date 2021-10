Dollbergen

Um einen Dauerbrenner geht es in der Ortsratssitzung in Uetze-Dollbergen am Mittwoch 13. Oktober, ab 18 Uhr im Dollberger Sportheim, Akersbergstraße 6a. Er berät über eine Verkehrsberuhigung auf der Bahnhofstraße. Seit Jahren beschweren sich Anwohner darüber, dass Autofahrer vor ihrer Haustür zu schnell fahren. Ende Juli/Anfang August hatte die Gemeindeverwaltung eine Woche lang die Zufahrt am südlichen Ortseingang von der Landesstraße 387 zur Bahnhofstraße gesperrt. Sie wollte testen, wie sich die Verkehrsströme während der Sperrung im Ort verteilen. Bis zur Ortsratssitzung will die Verwaltung die gesammelten Ergebnisse auswerten.

Die Ortsratsmitglieder legen den Termin für die konstituierende Sitzung des neu gewählten Ortsrats fest. Zu Sitzungsbeginn können Einwohner Fragen stellen. Weil wegen der Corona-Pandemie Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden müssen, können höchstens 20 Zuhörer die Sitzung verfolgen. Daher ist eine Platzreservierung erforderlich. Interessierte können sich von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (05173) 970116 oder per E-Mail an verwaltungsservice@uetze anmelden. Es gilt die 3-G-Regelung, die beim Einlass ab 17.30 Uhr kontrolliert wird.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller