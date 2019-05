Katensen

Zeugen sucht die Polizei für eine gefährliche Körperverletzung: Demnach fanden Beamte am Sonnabend gegen 3 Uhr an der Tinnenstraße einen Stein, an dem Blut haftete. Die Polizisten ermittelten in der Nacht, dass eine Gruppe von sieben Frauen und Männern am späten Freitag einen 31-Jährigen attackiert hatte. Das Opfer musste nach Aussage eines Polizeisprechers ambulant in einer Klinik behandelt werden, dann begab es sich wieder nach Hause und konnte von den Ermittlern befragt werden. Der Mann gab zu Protokoll, dass er auf dem Weg nach Hause war, als die Gruppe ihn mit Faustschlägen und dem Stein angegriffen hatte. Weitere Informationen konnte er nicht geben. Deshalb hoffen die Beamten auf Zeugen, die weitere Hinweise geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei Burgdorf melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr im Gemeindegebiet Uetze lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark