Es ist ihr erstes öffentliches Konzert seit Monaten: Die Kornhäuser Musikanten aus Uetze wollen am Freitag, 4. September, im neuen Biergarten von Benjamin Koch an der B 188 in Altmerdingsen auftreten. „Wir spielen ohne Gage, und Eintritt muss auch niemand zahlen“, sagt Leiter Christoph Bethmann.