Uetze - Im nächsten Kita-Jahr fehlen 140 Betreuungsplätze Die Gemeinde Uetze kann den steigenden Bedarf an Kitaplätzen nicht decken. Derweil hat die Mehrheitsgruppe im Rat den Umbau des Küsterhauses zur Kita gestoppt. Dort will die Kirche 15 Krippen- und 25 Kindergartenkinder betreuen.

Die steigenden Geburtenzahlen - in den vergangenen drei Jahren sind in Uetze 550 Kinder geboren - stellen die Gemeinde vor große Probleme: Sie kann den Bedarf an Betreuungsplätzen nicht decken.