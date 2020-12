Uetze

Die Region Hannover will einen Anreiz zur Reduzierung des Energieverbrauchs schaffen. Private Hauseigentümer, Unternehmen, Vereine und Institutionen ebenso wie Kommunen, die die Dächer ihrer Gebäude energetisch sanieren wollen, können Zuschüsse beantragen. Im Fördertopf stehen für die nächsten zwei Jahre 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Je Quadratmeter gedämmter Dachfläche gibt es 50 Euro, maximal 50.000 Euro pro Gebäude.

Ziel ist es laut Regionssprecher Klaus Abelmann, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, indem Heizenergie gespart und mehr Energie aus dem Sonnenlicht gewonnen wird. Denn Voraussetzung für den Zuschuss ist, dass nicht nur das Dach gedämmt, sondern auch eine Solarstrom- oder Solarwärmeanlage installiert wird. Auch dafür können Zuschüsse beantragt werden.

Zuschüsse gibt es aus mehreren Töpfen

Wie Regionssprecher Klaus Abelmann erklärt, hat die Region eine Förderrichtlinie für Anlagen, die Sonnenenergie für die Wärmeerzeugung nutzen. Der Bund hat Programme, die alle Solaranlagen fördern. Das Land Niedersachsen hat einen neuen Topf für Fotovoltaik-Speicher aufgelegt. Wer prüfen möchte, ob sein Dach überhaupt geeignet ist für eine Solaranlage, könne das mit dem Solarkataster der Region Hannover – auf www.hannover.de/solarkataster – überprüfen, erklärt Abelmann.

Viele Uetzer Hauseigentümer erzeugen bereits seit Langem Strom und Wärme mit Sonnenenergie. Nicht von ungefähr hat die Gemeinde vor etlichen Jahren den Titel Solarmeister verliehen bekommen. Zusammen mit der Stromproduktion der Windenergie- und Biogasanlagen ist Uetze neben Neustadt das Kraftwerk der Region. Das heißt, es wird in den dezentralen Anlagen deutlich mehr Strom erzeugt, als die Uetzer Haushalte und Firmen verbrauchen.

Pilotprojekt: Solarmodule über den Feldern

Die Region will darüber hinaus weitere Flächen erschließen für die Nutzung der Sonnenenergie: Agrofotovoltaik oder Biofotovoltaik heißt das Pilotprojekt. Die Solarmodule sollen mehrere Meter über Acker oder Grünland installiert werden. „Sie treten damit nicht in Konkurrenz zum Anbau von Lebensmitteln, sondern ermöglichen eine zusätzliche Ernte“, erklärt Abelmann. Denn die Sonnenenergie wird nicht von den Pflanzen zur Fotosynthese und damit zum Wachstum genutzt, sondern von den Modulen zur Erzeugung von Strom. „Für ein oder mehrere Versuchsfelder sollen in den Haushaltsplan 2021 der Region Hannover 50.000 Euro als Anschubfinanzierung bereit gestellt werden.“

Von Anette Wulf-Dettmer