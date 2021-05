Hänigsen

„Es sind bereits einige Schätze zusammen gekommen“, sagt Otmar Brandes vom TSV Friesen Hänigsen. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Chronik der Handball-Abteilung des Vereins aufzuarbeiten. Und dabei ist er auf die Mithilfe von ehemaligen und aktuellen Vereinsmitgliedern angewiesen – auch weil zwischen 1930 und 1980 kaum Fotos während Veranstaltungen aufgenommen wurden. Durch gesammelte Zeitungsartikel konnte er sich bereits ein Bild vom Vereinsleben Mitte des 20. Jahrhunderts machen.

„Lange hat es an Gegnern in und um Burgdorf gefehlt“, sagt Brandes. Über viele Jahre habe es im Altkreis Burgdorf nur zwei Handballvereine gegeben und entsprechend wenige Plätze zum Spielen. Um 1950 verkleinerten sich die Mannschaften und das Spielfeld der Friesen. Mit dem Kleinfeldhandball sei der Handball in Hänigsen weniger matschig gewesen und es konnte auch in Hallen gespielt werden, erklärt Brandes.

Aus dem Jahr 1973 stammt das Bild mit Peter Mehnert (hinten, von links), Ralf Brüning, Werner Wrede, Hans-Dieter Schmucker, Wolfgang Wrede, Dieter Barnekow, Jochen Kawentel und Trainer Rudi Zabel sowie Dieter Rust (unten, von links), Rolf Morett, Karl Heckmann, Eckhart Zarzychi und Jens Zabel. Quelle: privat

„Immer wieder Steine in den Weg gelegt“

Nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Friesen ihre Handballabteilung wieder neu aufbauen. Die neue Vereinshalle sei jedoch für Spiele zu klein gewesen. Für Heimspiele mussten die Hänigser lange Zeit auf andere Hallen ausweichen, beispielsweise nach Barsinghausen. „Den Hänigsern wurden immer wieder Steine gelegt“, sagt Brandes. Das habe teilweise daran gelegen, dass der Handball eine noch unbekannte Sportart war. Das habe allen Vereinsmitgliedern viel Eigenarbeit abverlangt. Erst mit Neubau der Traglufthalle 1972, die später durch einen Eisregen zusammenbrach und durch die heutige Ballspielhalle ersetzt wurde, änderte sich die Situation.

Das Foto zeigt die Herrenmannschaft 1 aus 2000 mit Torwart Mathias Puchta und Jens Voltmer. Quelle: privat

Jugendarbeit: „Wir haben gemerkt, was wir leisten können“

Einen Aufschwung habe der Verein ab 1990 erlebt. Seitdem sei die Jugendarbeit ein wichtiger Bestandteil der Friesen: „Mitte der Neunzigerjahre hatten wir 70 Kinder im Alter von unter sieben Jahren im Verein – da haben wir gemerkt, was wir leisten können“, sagt Brandes. Auch das Interesse am Handball habe über die Jahre zugenommen. Inzwischen hat der Verein etwa 400 Mitglieder.

Heute zeichne die Gemeinschaft das Vereinsleben der Hänigser Handballerinnen und Handballer aus. Das sei nicht immer so gewesen, aber „von der Geschichte kann man immer etwas lernen“, sagt Brandes. Auch wenn coronabedingt aktuell nichts stattfinden dürfe, würden die Vereinsmitglieder im Hintergrund bereits auf Hochtouren arbeiten. Sobald sie wieder Mannschaftstrainings organisieren können, könne es losgehen.

Unter der Regie der Friesen-Handballer tragen Grundschüler ein Turnier aus. Quelle: privat

Wer zu Hause noch Bilder oder aufgehobene Zeitungsartikel aus den Jahren von 1930 bis 1980 hat, kann zu Brandes per E-Mail an handballchronik@friesen-haenigsen.de Kontakt aufnehmen.

Von Leona Passgang