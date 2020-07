Hänigsen/Burgdorf/Isernhagen

Der Unfall in der Nacht zum 21. Mai ist tagelang Ortsgespräch in Hänigsen gewesen. Ein mit fünf jungen Leuten besetztes Auto war um 3 Uhr in der Frühe in das Haus von Hans-Heinrich Feldmann am Steindamm in dem Uetzer Ortsteil gerast. Als Fahrer konnte die Polizei einen damals 21-jährigen Burgdorfer ermitteln. Er musste sich jetzt vor dem Amtsgericht Burgdorf für den Unfall mit sechs Verletzten verantworten.

Amtsrichterin Stephanie Rohe verurteilte den jungen Mann, der ohne Führerschein mit dem fremden Auto und überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war, zu einer Geldstrafe von 1350 Euro. Beim Strafmaß wirkte sich für den jungen Mann, der wegen anderer Delikte mehrfach vorbestraft ist, mildernd aus, dass er alle Vorwürfe einräumte und seine Beteiligung an dem Unfall zugab.

Tochter besorgt Autoschlüssel für Spritztour

Das war nach dem Unfall zunächst nicht der Fall gewesen. Nach den Ermittlungen der Polizei hat sich in der Nacht zum 21. Mai 2019 Folgendes abgespielt: Eine damals 17-Jährige aus Isernhagen hatte die Schlüssel für den blauen BMW 220d ihres Vaters an sich gebracht und dann dessen Wagen genommen. Die Jugendliche und der jetzt Verurteilte – beide ohne Fahrerlaubnis – fuhren zunächst in Richtung Hannover. Im weiteren Verlauf der Spritztour stiegen ein zwölfjähriges Mädchen aus Neustadt und zwei weitere junge Männer in den BMW. Die offenbar rasante Fahrt führte das Quintett nach Hänigsen.

Hauswand bricht bei Unfall auseinander

Dort verlor der damals 21-Jährige gegen 3 Uhr die Kontrolle über den Wagen, als er eine leichte Rechtskurve am Steindamm passieren wollte. „Stattdessen kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Fachwerkhaus“, schilderte Andreas Henze, Direktor des Burgdorfer Amtsgerichts, das abrupte Ende der Fahrt. Der BMW schlidderte über den Gehweg, gegen einen Findling und einen großen Busch. Beides bremste das Fahrzeug ab, gleichwohl erlitten bei der Kollision vier Insassen im Wagen leichte Verletzungen, das zwölfjährige Mädchen kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Der Aufprall war so stark, dass Teile des Gebäudes einstürzten und sich auch im Haus mehrere Mauerteile aus der Wand lösten. Sie verletzten den 35-jährigen Bewohner am rechten Bein, der zum Unfallzeitpunkt in dem am meisten betroffenen Zimmer schlief.

Geflüchtete mit Smartphone geortet

Nach dem Unfall war das Quintett geflüchtet. Bei der Suche nach den Unfallverursachern half der Vater der 17-Jährigen den Ermittlern, denn sein stark beschädigtes Auto hatten die Insassen am Steindamm zurückgelassen, sodass die Beamten den Halter schnell ermitteln konnten. Ihn hatte wiederum die Tochter vom Handy aus angerufen, sodass er das Gerät orten und die Polizei zum Versteck der Gruppe in einem Gebüsch an der Obershagener Straße in Höhe der Einmündung des Siedlerwegs dirigieren konnte.

22-Jähriger ist vorbestraft

Von der Polizei befragt, leugneten sowohl die Tochter des Autohalters als auch der damals 21-Jährige, dass sie gefahren waren und beschuldigten sich gegenseitig. Diesen Kurs verfolgte der Burgdorfer, der bereits wegen anderer Delikte vorbestraft ist, jetzt im Gerichtssaal von Richterin Stephanie Rohe nicht mehr. Sie verurteilte ihn zu der Geldstrafe und ordnete außerdem eine einjährige Führerscheinsperre an. Für den 22-Jährigen bedeutet dies, dass er frühestens im Juni nächsten Jahres die entsprechende Zulassung bei der Region beantragen kann.

Von Antje Bismark und Anette Wulf-Dettmer