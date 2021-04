Uetze

Die Firma Illmer widerspricht entschieden Darstellungen, dass sie für das Umkippen der Uetzer Kläranlage im Jahr 2017 verantwortlich ist. Eine Schadensersatzklage des Wasserverbands Peine (WVP) gegen das Unternehmen endete vor dem Landgericht Hildesheim mit einem Vergleich.

Geschäftsführer Carsten Illmer verweist auf das Protokoll zu dem Vergleich, den beide Parteien am 8. Dezember 2020 vor dem Landgericht geschlossen hatten. Dort heiße es, „dass die andauernden Probleme des Klärwerks dann am 7. Februar 2017 durch die Firma Illmer zu einem Ausfall geführt haben sollen, wurde nicht festgestellt“. Der Vergleich beziehe sich auf eine nicht erwiesene, aber vom Gericht als möglich erachtete Verunreinigung. „Und hier geht es explizit um den Kanal in der Rudolf-Diesel-Straße und nicht um den Ausfall des Klärwerks“, stellt Illmer klar.

Illmer: Versicherer hat Geld gezahlt

Die im Vergleich vereinbarte Summe habe der Versicherer der Firma schon vor zwei Monaten überwiesen. „Somit ist korrekt festzustellen, dass dem WVP durch uns kein Schaden entstanden ist“, betont Illmer. „Wir verbieten uns, die Firma Illmer im Kontext mit Gebührenerhöhungen und dem Klärwerksausfall zu nennen“, sagt er. Laut Protokoll hat das Landgericht zu dem Vergleich geraten, weil der Rechtsstreit nicht entscheidungsreif gewesen sei. Für die Plausibilität der Aussagen zu den physikalischen Gegebenheiten, anderen Ursachen des Klärwerksausfalls und zur Schadenshöhe hätte es noch Beweise bedurft.

Nach Illmers Worten kann auch nicht von einer Verschleppungstaktik die Rede sein. Der WVP habe erstmals im Frühjahr 2019 Forderungen an seine Firma herangetragen. „Durch die fehlende Kausalität kam es dann erst im Herbst 2019 zum Rechtsstreit“, sagt der Geschäftsführer. Wegen Corona und Terminverschiebungswünschen des WVP sei der Streit dann erst im Dezember 2020 vor Gericht ausgetragen worden, erklärt er mit Verweis auf Aussagen der WVP-Verantwortlichen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller