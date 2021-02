Uetze/Burgdorf

Das Wolfsrudel aus dem Burgdorfer Holz scheint bisher gut durch den Winter gekommen zu sein. Laut Wolfsberater Thomas Behling aus Uetze-Hänigsen sind vor vier bis sechs Wochen neun der zehn Tiere zusammen gesichtet worden. „Das heißt, alle acht Jungen haben überlebt. Das ist eher ungewöhnlich. Die Elterntiere haben also einen guten Job gemacht“, sagt Behling.

Wölfe haben keine Angst und zeigen sich

Noch sei das Rudel zusammen, auch wenn die Tiere durchaus einzeln oder zu zweit durch ihr von Burgwedel bis nach Edemissen reichendes Revier streifen – und dabei des Öfteren gesichtet werden. Etwa von Spaziergängern wie kürzlich im Burgdorfer Holz. „Die Dame war mit ihren Hunden unterwegs und ist dabei einem Wolf begegnet“, bestätigt Behling. Der sei bis auf neun oder zehn Meter herangekommen. Ungewöhnlich nah, so dass die Spaziergängerin in Sorge um ihre Hunde war. „Aber sie hat betont, dass der Wolf keinerlei Drohgebärden gezeigt habe“, sagt Behling. Schließlich habe das Tier sich vertreiben lassen.

„Die Wölfe hier haben keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht“, gibt der Wolfsberater eine Erklärung für die Unbekümmertheit, die die Wölfe bei Begegnungen mit Menschen zeigten. Zudem sei es auch nicht verwunderlich, in einem Wolfsrevier einmal auf Wölfe zu treffen.

Wildtiere sind zurzeit die bevorzugte Beute

Auf deren Speiseplan steht aktuell Rehwild und mitunter auch Wildschwein statt Schaf, Rind oder Pferd. Nachgewiesen wurden bis Ende Oktober 2020 elf Angriffe der beiden Alttiere GW1423f und GW950m auf Weidetiere rund ums Burgdorfer Holz. Zurzeit herrscht Ruhe, was vor allem darin liegt, dass „die meisten Rinder, Pferde und Schafe jetzt im Stall stehen“, sagt Wolfsberater Behling. Die Gelegenheit auf einen schnellen Imbiss fehle den Wölfen also.

„In der Regel ist die Anzahl der Risse im Spätherbst am höchsten“, sagt Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft. Eine Erklärung dafür könne sein, dass in diesem Zeitraum einerseits Jungwölfe ebenfalls mit der Jagd beginnen, andererseits die Jungen der Wildtiere auch herangewachsen und somit nicht mehr ganz leichte Beute seien. „Und wenn ein Wolf dann auf ein Schaf trifft, nimmt er die gute Gelegenheit gerne wahr.“

Die Wölfe im Burgdorfer Holz haben bisher noch keine schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht und sind deshalb nicht scheu. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert (dpa)

Infolge der intensiven Jagd des Burgdorfer Wolfsrudels sei der Rehwildbestand zurückgegangen, aber nicht gefährdet, sagt Behling: „Die Tiere reagieren auf die Gegenwart der Wölfe, sind vorsichtiger und meiden freie Flächen.“ Letzteres führe auch dazu, dass Jäger es schwerer hätten bei der Jagd. Otto Thiele, Vorsitzender der Burgdorfer Jägerschaft, erklärt, dass die Burgdorfer Jäger schon keine Rehe mehr jagen würden, weil deren Zahl so stark zurückgegangen sei. Er fordert, dass die Landesforsten – das Burgdorfer Holz gehört dazu – die Jagd auf das Rehwild ebenfalls einstellen.

Ob die Burgdorfer Wölfe Nutztiere von ihrem Speiseplan langfristig gestrichen haben, müsse man abwarten, sagt Wolfsberater Behling. Das bisher letzte Schaf im Bereich Uetze/Burgdorf wurde am 27. November in Otze gerissen. Ob durch einen Wolf, ist bisher nicht erwiesen. So zumindest ist es so auf der unter www.wolfsmonitoring.com veröffentlichten Liste des niedersächsischen Wolfsbüros zu Nutztierschäden nachzulesen. Dafür liegt inzwischen die DNA-Analyse zu einem Wolfsangriff auf eine Schafherde in Klein Eddesse im Kreis Peine im Oktober 2020 vor. Es waren die beiden Burgdorfer Alttiere.

DNA-Analyse liegt vor: Burgdorfer Alttiere haben Schafe im Kreis Peine angegriffen Die getöteten und verletzten Schafe auf einer Weide bei Klein Eddesse, nur wenige Kilometer von den Uetzer Ortsteilen Dollbergen und Dedenhausen entfernt, gehen auf das Konto des Burgdorfer Wolfsrudels. Das Ergebnis hat das Wolfsbüro jetzt veröffentlicht. Die Auswertung der DNA-Proben hat ergeben, dass beide Elterntiere, GW1423f und GW950m, an dem Angriff Anfang Oktober 2020 beteiligt waren. Bei dem Angriff auf die Herde, die dem Hobbyzüchter Jan Sandvoß gehört, waren ein Schaf gerissen und drei weitere verletzt worden, eines so schwer, dass es eingeschläfert werden musste. Seine aktuell zehn Tiere – sieben ausgewachsene Schafe und drei Lämmer – hält Sandvoß momentan im Stall. Im Frühjahr sollen sie aber wieder raus: Auf seiner Weihnachtsbaumplantage werden sie die Wildkräuter kurzhalten. Sandvoß hofft, dass seine Schafe dort vor den Wölfen sicher sind. „Der Zaun rund um die Plantage ist 1,80 Meter hoch.“ Sicherheitshalber will er die Tiere aber nachts in den Stall bringen. „Ich hoffe, dass der Wolf tagsüber nicht angreift.“ Nachdem das Ergebnis der DNA-Proben vorliegt – das dauert zum Unmut vieler Weidetierbesitzer oft Wochen- wenn nicht Monate – kann Sandvoß auch mit der Entschädigung für das gerissene Schaf rechnen. Bislang hat er nach eigenen Angaben noch kein Geld erhalten. Derweil werden nicht nur im Burgdorfer Holz, sondern auch im Uetzer und Edemisser Bereich immer öfter Wölfe von Spaziergängern gesehen. Bürger können Wolfssichtungen übrigens melden, entweder direkt bei den Wolfsberatern – sie sind auf der Homepage des Landesbetriebs für Küstenschutz, Wasserwirtschaft und Naturschutz zu finden – oder auf der Homepage der Landesjägerschaft unter www.wolfsmonitoring.com.

Nach Informationen der HAZ-Redaktion soll das Niedersächsische Umweltministerium fünf Wölfe, die durch ihre intensive Jagd auf Weidetiere aufgefallen sind, zum Abschuss freigegeben haben. Der Burgdorfer Rüde GW950m und die Fähe GW1423f sollen dazugehören. Ein Pferdebesitzer aus der Gemeinde Uetze hat im August 2020 den Antrag auf Tötung des Wolfes gestellt, der seine trächtige Ponystute getötet und deren etwa sechs Monate altes Pony schwer verletzt hatte.

Im Frühjahr müssen sich die Welpen eigenes Revier suchen

Behling erwartet, dass sich im Frühjahr die Zusammensetzung des Rudels ändert. Denn Jungwölfe seien dann geschlechtsreif. „Der Großteil wird von seinen Eltern aus dem Revier geworfen und muss sich ein eigenes suchen.“ Wohin sich die Jungwölfe orientieren, sei völlig offen. „Es gibt Wölfe, die ziehen nach Polen oder Weißrussland; andere wandern nach Westen“, sagt Behling. Im südlichen Niedersachsen herrsche bisher jedenfalls eine wesentlich geringere Wolfsdichte als im Norden.

Mensch und Wolf müssen miteinander leben lernen

Auch aus Sicht des Burgdorfer Hegeringleiters Benedikt Weiß ist es momentan recht ruhig um das Wolfsrudel. Sein Rat an alle Hundehalter: Diese bei einem Spaziergang im Bereich des Wolfsreviers, also etwa im Burgdorfer Holz, anzuleinen. „Wenn ein Hund 50 Meter weit fort in den Wald läuft, sieht man eben nicht, was passiert. Entweder er kommt wieder, er kommt später wieder oder im schlimmsten Falle gar nicht.“ Sei der Hund aber an der Leine und somit in der Nähe, könne dessen Besitzer auch bei einer Begegnung mit einem Wolf besser reagieren.

Im Endeffekt gehe es darum, einen Weg zu finden, wie Menschen und Wölfe miteinander leben können, folgert Weiß: „Früher hieß es immer ’der böse Wolf’, und die Tiere wurden in Deutschland ausgerottet. Heute sind sie komplett geschützt – und das führt dadurch, dass die Dichte in manchen Bereichen Deutschlands höher ist als in anderen, zu Problemen.“ Man müsse die Entwicklung abwarten und einen Mittelweg finden.

Von Sandra Köhler