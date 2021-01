Uetze/Burgdorf

Vor einigen Jahren hat praktisch jeder landwirtschaftliche Betrieb in Burgdorf und Uetze Zuckerrüben angebaut. Doch der Anbau der süßen Wurzeln wird zunehmend unattraktiver für die Bauern. Die Gründe: Regenmangel und limitierte Wasservorräte für die Feldberegnung, um bis zu 20 Prozent reduzierte Düngermengen, Verbot von Wirkstoffen gegen Pflanzenkrankheiten und der halbierte Zuckerpreis.

„Einige Burgdorfer Kollegen haben 2020 das letzte Mal Rüben angebaut“, sagt Bezirkslandwirt Cord-Heinrich Schweer aus Hülptingsen. Ganz so dramatisch sei es in der Gemeinde Uetze nicht, sagt der Schwüblingser Landwirt Nils Kynast, der die hiesigen Bauern im Rübenanbauerverband Niedersachsen-Mitte vertritt. Dabei ist der Ernteertrag 2020 leicht überdurchschnittlich ausgefallen. Zwar waren das Frühjahr und der Sommer das dritte Jahr in Folge sehr trocken. Doch „der nasse Herbst hat es rausgerissen“, sagt Matthias Schulte von der Nordzucker AG in Braunschweig. „Ab Mitte September sind die Rüben auf den Äckern noch gewachsen.“

Anzeige

Die sogenannte Rübenmaus sammelt die Zuckerrüben auf und lädt sie auf den Lastwagen einer Abfuhrgemeinschaft. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Rübenanbaufläche schrumpft um 1700 Hektar

Seit 2011 ist die Anbaufläche im Naturraum Burgdorf/ Uetze/Nordkreis Peine von 4100 auf 2800 Hektar gesunken. Für 2021 erwarten Experten einen weiteren Rückgang um 400 Hektar. Gleichzeitig ist die Zahl der Rübenanbauer von 263 auf 179 in 2020 zurückgegangen. Der Verband schätzt, dass im Frühling 2021 im Naturraum nur noch 143 Landwirte Felder mit Zuckerrüben bestellen werden.

Die Bedingungen für den Rübenanbau auf den leichten Böden, auf denen Regen schnell versickert, werden schwieriger. „Wenn wir beregnen können, haben wir eine hohe Ertragsstabilität“, sagt Kynast und nennt Erträge von durchschnittlich 75 bis 80 Tonnen Rüben pro Hektar. Sogar Spitzenerträge von 100 Tonnen pro Hektar waren möglich – und damit zogen die Rübenanbauer mit ihren Kollegen in der fruchtbaren Hildesheimer Börde gleich. „Früher haben wir Rübenfelder in trockenen Jahren sieben- bis achtmal beregnet, seit die Wassermenge kontingentiert ist nur noch viermal. Das kostet zehn Tonnen Ertrag pro Hektar.“

Starke Ausbreitung eines Virus gefährdet Rübenanbau

So sehen Rübenpflanzen aus, die vom Vergilbungsvirus befallen sind: Die Blätter werden braun und sterben ab. Mithilfe der eingelagerten Reserven in der Wurzel kann die Pflanze neu austreiben. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Große Sorgen bereitet den Landwirten, dass seit drei Jahren keine neonicotinoiden Beizmittel für Rübensaatgut mehr eingesetzt werden dürfen. Seither habe sich der Vergilbungsvirus, den die grüne Pfirsichblattlaus überträgt, auf den Feldern stark ausgebreitet, erklärt der Schwüblingser Landwirt Kynast. Das stelle den Rübenanbau auf zahlreichen Standorten wirtschaftlich in Frage. „2019 war es besonders schlimm mit den Blattkrankheiten, statt Rüben mit einem Zuckergehalt von 17 bis 18 Prozent zu ernten, waren es nur noch 15 Prozent.“ Zurzeit ist die einzige Möglichkeit, die Blattlaus einzudämmen, die Felder mehrfach mit Insektiziden zu spritzen. Doch das sei längst nicht so wirkungsvoll und belaste die Umwelt auch stärker, sagt Kynast.

Warum das so ist, erklärt Schulte von der Nordzucker AG. „Beim Spritzen werden auch Flächen getroffen, wo keine Rübenpflanze steht“, sagt er. Die Pflanzenschutzmittel in der Beize, mit denen die Samen umhüllt werden, werden hingegen an Ort und Stelle direkt von den jungen Pflanzen aufgenommen. Es müssen nur minimale Wirkstoffmengen eingesetzt werden. „Hinzukommt, dass die Zuckerrüben auf den Feldern nicht blühen, sodass keine Gefahr für Bienen und andere Nektar sammelnde Insekten besteht.“

Deshalb fordert der Rübenanbauerverband eine Notfallzulassung für neonicotinoidhaltige Beizmittel in Deutschland. In 13 von 19 EU-Staaten gebe es diese seit 2019, in Frankreich sei die Ausnahmeregelung im Oktober 2020 auf den Weg gebracht worden. Mittelfristig wird die Beize vermutlich überflüssig, denn es werden laut Kynast neue Sorten gezüchtet, die resistent gegen die Erreger der Blattkrankheit sind.

Diese Rüben sind vom Vergilbungsvirus befallen, erkennbar an den gelben Blättern, die letztendlich absterben. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Hoher Produktionsaufwand – fallender Zuckerpreis

Parallel zu den wachsenden Herausforderungen beim Zuckerrübenanbau ist der Zuckerpreis seit Auflösung der EU-Zuckermarktordnung abgestürzt. Von vormals 600 bis 700 Euro je Tonne Weißzucker auf 300 Euro in 2018/2019. 2020 habe sich der Preis wieder auf 400 Euro raufgekämpft, berichtet Landwirt Kynast.

Von Anette Wulf-Dettmer