Uetze/Burgdorf

Wie hat die Corona-Krise das Leben in den Kirchengemeinden verändert und wie sieht der Arbeitsalltag der Seelsorger unter diesen besonderen Umständen aus? Lässt sich aus der Corona-Krise etwas lernen für die Gemeindearbeit? Über diese und weitere Themen haben sich Pfarrer Martin Karras von der katholischen St.-Nikolaus-Gemeinde Burgdorf und Pastor Steffen Lahmann von der evangelisch-lutherischen St.-Petri-Gemeinde Hänigsen-Obershagen in Uetze gemeinsam mit HAZ-Redakteurin Anette Wulf-Dettmer unterhalten.

Pfarrer Martin Karras (links) und Pastor Steffen Lahmann im Gespräch über das Gemeindeleben in Corona-Zeiten. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Herr Pfarrer Karras, Herr Pastor Lahmann, wie erreichen Sie Ihre Gemeindemitglieder überhaupt, denn bis auf die Gottesdienste fallen ja alle andere Treffen aus?

Pfarrer Karras: Ich mache es unter anderem per Mail. Jeden Tag schicke ich einen Gruß aus dem Pfarrhaus. Für das Schreiben brauche ich viel Zeit, denn ich will die Menschen, mit dem was ich schreibe, auch erreichen. Durch die Corona-Krise hat sich unsere Arbeit auf das reduziert, was Seelsorge ausmacht.

Pastor Lahmann: Es ist eine Konzentration auf das Wesentliche. Sogar alte Formen wie Briefe schreiben leben wieder auf. Zu Ostern bekam beispielsweise jedes Gemeindemitglied einen Brief. Und das kommt offenbar an. Eine junge Frau hat mich sogar angesprochen und erklärt, sie fühle sich durch den Brief erstmal sehr wahrgenommen.

Karras:Da stellt sich die Frage: Sind wir zu sehr auf die Gottesdienste fokussiert und wie viele Gemeindemitglieder sprechen wir damit eigentlich an? Anhand der regelmäßigen Besucher schätze ich 15 Prozent. Doch was ist mit den restlichen 85 Prozent? Das hat übrigens auch einen praktischen Aspekt, damit wir unsere Steuerzahler erreichen. Denn durch deren Treue ist Gemeinde erst möglich.

Lahmann: Gleichzeitig wächst aber auch das Interesse an den Gottesdiensten. Seit wir uns dafür nur noch unter freiem Himmel treffen, sind die Gottesdienste viel stärker besucht als in anderen Jahren. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, denn es kommen nicht nur die treuen Besucher, sondern auch ganz viele, die nicht zu Gottesdiensten in der Kirche kommen. Kirche kommt zunehmend in die öffentlichen Raum zurück durch die Oper-Air-Gottesdienste.

Wie erklären Sie sich dies Phänomen?

Karras: Gottesdienst in der Kirche hat für die einen das Beschützende, für andere etwas Einengendes, zum Beispiel muss man pünktlich kommen. Draußen gibt es mehr Freiraum, man kann ungezwungener sein. Auch die Nähe zur Natur ist vielen wichtig. Alles im Freien, das heißt aber auch, dass die Gottesdienst-Gestaltung überdacht werden muss. Wie soll das beispielsweise Weihnachten gehen?

Lahmann: Wir könnten Weihnachtsgottesdienste in Sportstadien feiern. Oder die Kanzel auf einen Treckeranhänger stellen und mehrere Orte in unseren Gemeinden anfahren.

Was lernen Sie aus der Corona-Krise für die künftige Gemeindearbeit?

Karras:Wir müssen viel öfter gucken, wo können wir als Kirche vorangehen, um einfach Präsens zu zeigen. Wir müssen aus den Mauern der Kirche herauskommen. Es geht darum, die Bandbreite der Menschen zu vergrößern, die sich in der Gemeinde wohlfühlen. Es ist eine Herausforderung, die wir aber meistern können. Dabei müssen wir als Pastoren nicht alles selbst machen.

Lahmann:Das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinen Augen. Wir müssen den Gemeindemitgliedern Raum geben, selbst aktiv zu werden.

Karras:Wenn das gelingt, werden sich viele sagen, so stelle ich mir Kirche vor, da mache ich mit. Denn die Corona-Zeit zeigt, welche Kreativität in den Leute steckt und welch hohes Verantwortungsbewusstsein.

Das ist ein gutes Stichwort.Oft machen Krisen die Stärken und die Schwächen eines Systems deutlich. Welche Schwächen und Stärken hat die Corona-Pandemie in den Kirchengemeinden aufgedeckt?

Lahmann: Die Corona-Krise hat neue soziale Nähe geschaffen. Es standen bei mir Menschen vor der Tür mit einer Spende für die Gemeindearbeit und der Erklärung, weil „ihr ganz viel in dieser Zeit tut“. Zudem rufen mich Menschen an, die fragen: „Wie geht es eigentlich Ihnen?“ Das hat mich gerührt. Ich habe festgestellt, dass die Menschen aus ihrer eingesessenen Bequemlichkeit herauskommen. Genau das ist das Wesentliche des Glaubens.

Karras:Ich habe eine Flexibilität in der Gemeinde erlebt, die so in den vergangenen Jahren nicht möglich war. Zum Beispiel wurden innerhalb kürzester Zeit in der Kirche eine Kamera und Internetanschluss installiert, sodass wir Gottesdienste übertragen können. Das ist wichtig, damit wir auch die Senioren in den Altenheimen erreichen. Die Corona-Krise zeigt, dass die Kirche nicht vermodert ist.

Lahmann:Vielmehr ist Kirche ganz lebendig und konnte sich deshalb gut auf die Veränderungen einstellen. Ich beobachte auch eine große Fehlertoleranz, wenn Entscheidungen 14 Tage später geändert wurden.

Was ist Ihr Eindruck: Wie fühlen sich die Menschen, wie gehen sie mit den Corona-Beschränkungen und ihren Ängsten um?

Lahmann:Die Begrenzung bei Trauergemeinde war ein großes Problem. Nicht mal alle nahen Verwandten wie die Enkel durften teilnehmen.

Karras:Ich habe erlebt, dass die Menschen sehr unsicher sind, wie sie sich verhalten sollen mit den strengen Abstandsregeln. Eine Umarmung, um sein Mitgefühl auszudrücken, ist da nicht möglich. Schwierig war der Lockdown auch für die Menschen in den Altenheimen, als niemand zu Besuch kommen durfte. Diese Nachwirkungen werden uns noch lange begleiten. Da ist viel kaputt gegangen und natürlich wurden Fehler gemacht. Es wird eine wichtige Aufgabe für die Zukunft sein, Nähe und Distanz auch in schwierigen Situationen in ein besseres Verhältnis zu bringen.

Die Ökumene verbindet die beiden Seelsorger Seit 2015 ist Steffen Lahmann (33) Pastor in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen, zunächst drei Jahre auf Probe. Im September 2018 hat ihn Superintendentin Sabine Preuschoff zum Pastor auf Lebenszeit ernannt. Hänigsen ist Lahmanns erste Pfarrstelle nach der Ausbildung. Für ihn stand von Anfang an fest, „ich wollte als Pastor aufs Dorf“. Dem Gemeindeleben hat der dreifache Vater in den vergangenen fünf Jahren bereits seinen Stempel aufgedrückt mit seinem großen Engagement und neuen kreativen Ideen – die neueste ist die coronataugliche Kirchensafari für Familien. Darüber hinaus ist Lahmann die ökumenische Zusammenarbeit in Hänigsen wichtig. Die Katholiken nutzen nach dem Abriss der St.-Barbara-Kirche nicht nur die Räume der evangelischen Gemeinde mit, sondern sind zunehmend in das Gemeindeleben integriert. Das liegt nicht zuletzt an Pfarrer Martin Karras, der nach eigenen Worten „fest in der Ökumene verwurzelt“ ist. Karras hat die Pfarrstelle von St. Nikolaus in Burgdorf im September 2012 übernommen. Seitdem hat er die bis dahin eher in sich gekehrte Diaspora-Gemeinde in alle Richtungen geöffnet. Er gab viele Aufgaben an die Gemeindemitglieder ab, die diese beherzt angingen und damit St. Nikolaus zu einer sehr lebendigen Gemeinde gemacht haben. Zum 31. August wird der 53-Jährige die Gemeinde verlassen. Nach einer Auszeit übernimmt er das neu geschaffene Klinikseelsorgeramt in Lüneburg.

Von Anette Wulf-Dettmer