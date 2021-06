Uetze/Burgdorf/Lehrte

Die Landesforsten wollen mit Schüler und Schülerinnen in den Wald gehen. Das Waldpädagogikzentrum Hannover-Hildesheim bereitet dazu für die Sommerferien fünf eintägige Waldexkursionen für Grundschüler sowie zwei dreitägige Freizeiten für Viert- bis Siebtklässler in den Wäldern in Uetze, Burgdorf und Lehrte vor.

Wer wissen will, wie man Brennesseln anfasst, ohne sich zu verbrennen oder Lust hat, die kleinen und großen Geheimnisse des Waldes mit Augen, Füßen, Händen, Ohren und Nasen zu erkunden, kann sich ab sofort anmelden unter Telefon (05135) 92 97 20.

Die Waldtage – jeweils ein Tag pro Klassenstufe eins bis vier – finden in der Uetzer Herrschaft in der Woche vom 23. bis 27. August statt. Der Hämelerwald ist das Ziel in den letzten Ferientagen vom 26. bis 31. August. In den Flakenbusch bei Lehrte-Ilten geht es in der Woche vom 16. bis 20. August. Die Teilnahme kostet 18 Euro.

Kinder sollten Erfahrung mit längeren Radstrecken haben

Für die Größeren gibt es ein Drei-Tage-Programm: vom 22. bis 24. Juli in der Lindhorst zwischen Wettmar und Fuhrberg und vom 9. bis 11. August im Burgdorfer Holz. „Da die Schüler jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs sein werden, sollten nur Kinder angemeldet werden, die Erfahrung mit Strecken von 25 Kilometern und ein verkehrssicheres Fahrrad haben“, bitten die Landesforsten. Die Teilnahme kostet 54 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer