Uetze/Burgdorf/Lehrte

In der Luft liegt an diesem Sonntagmittag ein feines Summen – es kommt von einer Zaubernuss in einem Garten im Fuhsetal bei Uetze. Der kleine Baum steht jetzt – im Winter – in voller Blüte. Zwischen den Zweigen herrscht emsiges Treiben. Allerdings sind es nicht wie in den vergangenen frostigen Tagen die Vögel, sondern die Bienen. Sie fliegen von einer filigranen Blüte zur nächsten und sammeln den frischen Nektar.

Fast nicht zu erkennen: Eine Biene ist tief in eine gelbe Zaubernussblüte eingetaucht. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Wir suchen Ihre Frühlingsbilder

Wo überall entdecken Sie den Frühling an diesem sonnigen Wochenende? Schicken Sie uns doch Ihre Fotos – einfach per Mail an burgdorf@haz. de oder an uetze@haz.de. Die Schönsten werden wir in der Zeitung und auf unseren Online-Portalen veröffentlichen.

Von Anette Wulf-Dettmer