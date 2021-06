Ein stark alkoholisierter 16-Jähriger hat in Uetze-Hänigsen Polizeibeamte und Sanitäter angegriffen und teils verletzt. Weil er sich nicht beruhigen ließ, kam er in die Obhut einer psychiatrischen Einrichtung.

Zeugen ist am Freitag ein stark betrunkener Jugendlicher an einer Bushaltestelle in Hänigsen aufgefallen. Sie riefen die Polizei zu Hilfe. Quelle: Symbolbild