Uetze/Burgdorf

Seit 10. Juni ist die B 188 zwischen dem Schwüblingser Kreisel und der Abfahrt Burgdorf-Hülptingsen gesperrt. Eigentlich sollte auf der wichtigen Verbindung zwischen Hannover und Wolfsburg der Verkehr ab dem 23. Juli wieder ungehindert rollen können. Doch daraus wird nichts: Die Sanierung der Fahrbahn durch das Burgdorfer Holz dauert länger.

Grund sind nach Angaben des Landesamts für Straßenbau und Verkehr die intensiven Regenfälle in den vergangenen Wochen. Dadurch habe sich der Einbau des Asphalts um einige Tage verzögert, erläutert Sprecher Friedhelm Fischer.

Nach seinen Angaben bleibt die B 188 zwischen Burgdorf und Kreisel bis einschließlich Dienstag, 27. Juli, gesperrt. So lange werde der Verkehr weiterhin ab Altmerdingsen umgeleitet – über Hänigsen, Dachtmissen und Sorgensen in Richtung Burgdorf und umgekehrt in Richtung Uetze. Auf der Umleitungsstrecke kommt es vor allem in den Morgen- und Abendstunden zu Behinderungen. Die Gemeinde hat deshalb unter anderem in Hänigsen Behelfsampeln aufgestellt und Tempo 30 für ein Teilstück der Henighuser Straße angeordnet.

Die Bundesstraße 188 bleibt in Richtung Hülptingsen weiterhin gesperrt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Das Landesamt hat im Auftrag des Bundes die Fahrbahn auf dem rund 4,5 Kilometer langen Abschnitt komplett erneuert sowie im Schwüblingser Kreisel die Randbereiche mit Beton stabiler als bislang angelegt und beschädigte Bordsteine ausgewechselt.

Schwüblingser Kreisel ab Sonntag befahrbar

Die Arbeiten am Schwüblingser Kreisel sind so gut wie abgeschlossen. Bis Sonntag, 25. Juli, soll der Rest erledigt sein. Denn ab diesem Tag wird der Kreisverkehr im Zuge der K 125 wieder für den Verkehr freigegeben. Grund für die Öffnung vor Abschluss der Arbeiten auf der gesamten Baustelle ist eine andere in etwa sechs Kilometern Entfernung.

Ab Montag, 26. Juli, wird die Kreisstraße 132 zwischen Schwüblingsen und Dollbergen für sechs Wochen gesperrt. Damit es dann nicht nur eine Straße – die Arpker Straße in Richtung Süden – gibt, die Schwüblingsen mit der Außenwelt verbindet, wird der Kreisel geöffnet. Damit kann das Dorf auch von Norden aus erreicht und in Richtung Norden verlassen werden.

Am Schwüblingser Ortseingang aus Richtung Dollbergen wird fleißig gearbeitet: Bauarbeiter fegen den Sand in die Fugen des gepflasterten Rad- und Gehwegs. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Radwegbau auf der Zielgeraden

Die Sperrung der K 132 ist erforderlich, weil die Schwüblingser Ortseinfahrt im Zuge des Radwegebaus zwischen den beiden Uetzer Dörfern neu gestaltet wird. Zwischen Ortseingang und dem Bollmoorweg entsteht auf einer Länge von circa 150 Metern ein gepflasterter, kombinierter Rad- und Fußweg. Die Fahrbahn wird in diesem Bereich verschwenkt. Als weitere Geschwindigkeitsbremse für den Auto- und Lastwagenverkehr wird eine Querungshilfe für Radfahrer und Fußgänger eingebaut, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Weil auch Arbeiten im Untergrund – Kanalbau und neue Straßenrinnen – geplant sind, wird die Ortseinfahrt komplett gesperrt. Zurzeit werden Autos, Lastwagen und landwirtschaftliche Fahrzeuge halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet.

Der Bau des 2,50 Meter breiten Radwegs entlang der K 132 hat im März 2021 begonnen. Er ist bis auf die abschließende Deckschicht aus Asphalt fertiggestellt. Diese wird aufgetragen, sobald die Ortseinfahrt umgebaut ist. Nach den Sommerferien soll der Radweg für den Verkehr freigegeben werden.

Von Anette Wulf-Dettmer