Bienenparasit Varroa-Milbe: Region Hannover unterstützt Imker

Uetze/Region Hannover

Die Varroamilbe gilt weltweit als der bedeutendste Bienenfeind. An der von ihr verursachten Krankheit, der Varroatose, können binnen kurzer Zeit ganze Bienenvölker sterben. Bei der Bekämpfung der Bienenkrankheit bietet der Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen der Region Hannover Imkern Unterstützung an. Bei ihm können Imker bis Mittwoch, 15. April, wirksame Arzneimittel gegen den Parasiten bestellen.

Wer einem Imkerverein angehört, soll die Bestellung über den Verein aufgeben. Wer nicht organisiert ist, kann direkt bei der Regionsverwaltung telefonisch unter (0511) 61622095 oder per E-Mail an fdvv@region-hannover.de ein Bestellformular anfordern. Dort erhält man auch Auskunft über die Kosten. Bestellformulare stehen auch auf der Homepage www.hannover.de unter dem Stichwort Varroa zum Herunterladen bereit.

Medikament muss zugelassen sein

„Bienen sind unsere vielleicht wichtigsten Nutztiere. Ohne sie könnten wir kaum Obst und Gemüse ernten“, sagt Astrid Fietz, Amtstierärztin der Region Hannover. Bienenvölker, die mit Varroatose befallen sind, müsse man rechtzeitig mit Medikamenten behandeln. Dabei dürften aber nur zugelassene Arzneien verwendet werden. „Wenn Bienen falsche oder illegale Mittel verabreicht bekommen, können sich Rückstände der Arzneien im Honig bilden“, warnt Fietz.

Eine andere Bienenseuche, die Amerikanische Faulbrut, hat der Fachdienst Verbraucherschutz und Veterinärwesen erfolgreich in der Gemeinde Uetze bekämpft. Die Faulbrut war im Juni 2019 in fünf Bienenständen nahe der Regionsgrenze zum Landkreis Peine entdeckt worden. Daraufhin richtete die Region Hannover in Uetze einen Sperrbezirk ein, der Ende Februar dieses Jahres wieder aufgehoben wurde. Aus dem Sperrbezirk durften Bienenvölker nicht hinaus gebracht werden.

