Autofahrerin schleudert gegen einen Baum

Schwüblingsen

Leite Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall davongetragen, der sich bereits am Freitagfrüh gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße 125 zwischen Schwüblingsen und er Bundesstraße 188 ereignete. Wie die Polizei erst am Wochenende mitteilte, war die Frau in einer Kurve ins Schleudern geraten. Dabei prallte ihr Fahrzeug mit der Beifahrertür zuerst gegen einen Baum und kam dann quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein Rettungswagen fuhr die Frau in die Medizinische Hochschule.

Von Joachim Dege