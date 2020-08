Burgdorf

Mathematiklehrerin im Iran, Telefonistin in Hannover, Dolmetscherin in Burgdorf – der Berufsweg von Sedigheh Razmara verläuft nicht gerade, und das beruht auf zwei Besonderheiten: Sie verlor aufgrund einer Erkrankung vor fast 21 Jahren ihre Sehfähigkeit, und sie kämpft sich bis heute mit großer Lebensfreude durch alle Probleme, bis sie eine Lösung gefunden hat.

Seit drei Jahrzehnten lebt die gebürtige Iranerin in Deutschland, sie kümmerte sich hier zunächst um ihre Kinder und die Familie. „Ich konnte ja noch normal sehen und habe ganz viele Sachen nebenbei gemacht“, sagt sie. Dann erblindete sie. „Also habe ich eine Ausbildung an der Blindenschule gemacht, sodass ich dann an einem Rechner ohne Maus arbeiten konnte“, erzählt sie. Im Schnelldurchlauf sprintet Razmara mit ihren Worten durch die folgenden Jahren.

Neustart in Burgdorfs Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Zunächst gründete sie eine eigene Firma als Telefonistin, dabei habe ihr die Familie mit ihren Schwestern und Brüdern sehr geholfen. Es folgte eine lange berufliche Station bei den Hannoverschen Werkstätten, zu denen Razmara mit Bus und Bahn fuhr und die Anrufe managte. „Ich hatte einen guten Job gefunden, bei dem ich zeigen konnte, was ich beherrsche“, sagt sie und verweist auf die gut 1000 Beschäftigten in den Werkstätten. Parallel dazu habe sie zeitweise unter dem Motto „Rechnen können alle“ einmal in der Woche Mathematik unterrichtet.

Im April vergangenen Jahres verschlug es die quirlige Frau nach Burgdorf, einmal mehr musste sie sich beruflich orientieren, denn: „Keiner wollte die Kosten für meine Fahrkarte übernehmen.“ Also begann sie ihre Arbeit in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung der Lebenshilfe Peine-Burgdorf – dabei suchte sie durchaus neue Herausforderungen außerhalb der Werkstätten. Diese boten sich dank einer Kooperation zwischen der Lebenshilfe und dem Burgdorfer Mehrgenerationenhaus (BMGH), wie dessen Leiterin Uschi Wieker sagt.

Dolmetscherin fungiert als Vermittlerin zwischen den Kulturen

Denn vor mittlerweile vier Jahren hatten Wieker und Werkstattleiter Karl-Heinz Röber ihre Einrichtungen besucht, um mittelfristig über ausgelagerte Arbeitsplätze zu sprechen und die Möglichkeiten dafür auszuloten. „Jetzt gibt es dafür den ersten Treffer“, sagt die BMGH-Chefin, zufrieden mit dem Netzwerk. Das ermöglicht Razmara inzwischen zwei wöchentliche Sprechstunden, bei denen sie auf Persisch und Dari für Burgdorfer dolmetscht. Sie begleitet die Menschen zu Arztbesuchen, hilft beim Lesen und Beantworten von Briefen, fungiert als Kulturvermittlerin zwischen Schule und Eltern. Längst besitzt sie eigene Visitenkarten, die sie Menschen aus Afghanistan mitgibt.

„Sie sind meist sehr zurückhaltend und brauchen Unterstützung“, sagt Razmara, deren Beratung bei Fragen rund ums Aufenthalts- oder Sozialrecht endet. Dann übernimmt Kagan Bölen vom BMGH. Egal, wo sich die Ratsuchenden befinden: Razmara findet sie dank eines besonderen Tandems, das von einem „Piloten“, also einem Sehenden, gesteuert wird.

Kegeln und Radfahren: Razmara sucht interessierte Gruppen

Vom Sozius aus dirigiert die Burgdorferin ihre Fahrer durch die Stadt, bis nach Uetze oder Hannover. An einem Tag, sagt sie ohne jede Eitelkeit, summierten sich die Touren schnell auf 80 Kilometer. Zu den Begleitern gehören ihr Stiefbruder Reza Nokhoej und Moshtagh Rezayi, den sie über das Mehrgenerationenhaus kennengelernt hat. „Ich brauche inzwischen noch mehr Piloten, einer allein hält das nicht durch“, sagt sie – und fügt sofort hinzu, dass sie gern noch mehr machen würde. So fehle ihr noch immer ein Mobilitätstraining, damit sie sich sicherer durch die Stadt bewegen könne.

Die Tandemfahrten zählt sie nicht dazu, denn diese würde sie gern noch um eine Fahrradgruppe erweitern. „Ich suche noch Leute, denen ich mich anschließen kann.“ Und zum anderen wünscht sie sich eine Kegelgruppe. „Dreimal war ich Deutsche Meisterin im Freizeitkegeln, ich kann es noch immer mit allen Sehenden aufnehmen.“ Interessierte Vereine oder Gruppen könnten sich im BMGH unter Telefon (0 51 36) 8 78 11 18 melden.

Lebenshilfe betreut 48 Beschäftigte an ausgelagerten Arbeitsplätzen Der von der Werkstatt der Lebenshilfe ausgelagerte Arbeitsplatz im Mehrgenerationenhaus (BMGH) sei ein Novum, sagt Celina Oppermann vom Qualifizierungs- und Vermittlungsdienst. Dessen Mitarbeiter kümmern sich um 48 Beschäftigte in auswärtigen Firmen, die zumeist mit der Pflege von Grünanlage, Holzarbeiten oder einfachen Tätigkeiten im Lager betraut sind. „Das ist jetzt eine komplett neue Kooperation, über die wir uns sehr freuen“, sagt Andrea Gloger vom Sozialdienst der Werkstatt. Ihren Angaben zufolge arbeitet Sedigheh Razmara ab 1. August an zwei Tagen im BMGH und an drei Tagen bei der Lebenshilfe.

Von Antje Bismark