Burgdorf/Uetze/Lehrte

Der Naturschutzbund ( Nabu) Burgdorf-Lehrte-Uetze ruft für das Wochenende des 8. bis 10. Dezember wieder zur Stunde der Wintervögel auf. Die Bürger werden dann gebeten, die gefiederten Wintergäste in ihren Gärten, auf ihren Balkonen oder auf öffentlichen Grünflächen eine Stunde lang zu beobachten und zu zählen. „Damit kann jede und jeder mithelfen, eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in unseren Städten und Dörfern zu ermöglichen“, erklärt Philip Foth vom Nabu Niedersachsen.

Schlecht ging es in den vergangenen Jahren vor allem den Amseln – ein Krankheitserreger hat viele von ihnen getötet. Die schwarz gefiederten Singvögel sind in diesem Winter nun wieder öfter zu sehen. Ihr Bestand hat sich offenbar von der Seuche erholt.

Im vergangenen Frühjahr traf es die Blaumeisen, entsprechend wenige Vögel dieser Art wurden bei der Maizählung beobachtet. „In weiten Teilen Deutschlands trat eine vom Bakterium Suttonella ornithocola ausgelöste Epidemie auf, der Tausende Meisen zum Opfer fielen“, berichtet Foth. Für die Fachleute sei es spannend herauszufinden, ob dieser Effekt auch im Winter noch spürbar ist.

Haussperlinge fühlen sich im Fuhsetal wohl

Die Stunde der Wintervögel ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. im gerade zu Ende gegangenen Jahr 2020 beteiligten sich laut Nabu mehr als 143.000 Menschen daran, mehr als 15.000 allein in Niedersachsen. Der Haussperling ergatterte damals den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Niedersachsens Gärten. Kohlmeise und Blaumeise folgten auf Platz zwei und drei. „Die so erfassten Daten tragen dazu bei, unsere heimischen Vögel besser zu schützen“, sagt Foth. Zurzeit sind im Fuhsetal im Bereich der Gemeinde Uetze Haussperlinge häufig an den Futterstellen zu sehen. Noch häufiger ist ihr fröhliches Geschilpe zu hören, wenn sich die Sperlinge in den Büschen zum Schwätzchen treffen.

A Quelle: Frank Derer

Anhand der Zählungen – 2021 findet die elfte Wintervogelstunde statt – konnten die Nabu-Fachleute nachweisen, dass die winterlichen Vogelzahlen in den Gärten stark von der Witterung abhängen. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Die lange Reihe zunehmend milder Winter führte zuletzt zu sinkenden Wintervogelzahlen.

So funktioniert das Zählen der Vögel

Vordrucke erleichtern Laien, die Vögel, die sie sehen, zu erkennen und zu zählen. Quelle: Sebastian Hennigs

Die Beteiligung an der Stunde der Wintervögel ist einfach: Jeder Interessierte zählt eine Stunde lang die Vögel am Futterplatz im Garten, auf dem Balkon oder im Park und meldet sie dem Nabu. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können unter www.nabu.de/onlinemeldung bis zum 18. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 9. und 10. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer (0800) 1157-115 geschaltet. Auch über die Nabu-App Vogelwelt (Download unter www.nabu.de/vogelwelt) kann die Zählung gemeldet werden.

Von Anette Wulf-Dettmer