Burgdorf

Hat eine 42-Jährige mit ihrem VW Golf einen Fußgänger angefahren? Oder hat der 50-Jährige den Unfall nur vorgetäuscht und die Burgdorferin zu Unrecht angezeigt? Diese Fragen lassen sich nach Einschätzung von Amtsrichterin Stephanie Rohe nicht aufklären, sie stellte jetzt das Verfahren gegen den 50-Jährigen wegen falscher Verdächtigung ein.

Nur in einem Punkt stimmen die Aussagen der Autofahrerin und des Fußgängers überein: Demnach parkte die Mutter eines kleinen Kindes am 19. Februar ihr Auto vor dem Supermarkt an der Straße Vor dem Celler Tor, um dort einen Kinderwagen abzuholen. Dann gehen die Schilderungen auseinander.

Ihr Fahrzeug, sagte die Burgdorferin jetzt in der Verhandlung aus, parkte zum Teil auf dem Gehweg. „Ich wollte wirklich nur kurz einladen und dann weiterfahren“, sagte sie und fügte hinzu, ihr Kind sei auf der Rückbank fast eingeschlafen gewesen. Der parkende Wagen indes ärgerte offenbar den 50-Jährigen, Angestellter im öffentlichen Dienst, und seit einigen Jahren krank geschrieben.

Fußgänger alarmiert die Polizei

Zumal, so gab er zu Protokoll, die Frau mit dem Auto auf dem Fußweg gefahren sei – entgegen ihrer Aussage. Dabei streifte der Außenspiegel seinen linken Arm. „Danach hat die Frau ihr Fenster runtergemacht und mich angeschrien“, sagte er aus. Immer wieder habe sie ihn bedrängt und als er sich vor das Auto stellte und ankündigte, die Polizei zu rufen, habe sie ihm lautstark gedroht: „Mein Mann ist Albaner, du kannst dir sicherlich vorstellen, was passiert, wenn ich nicht fahren kann.“

Er selbst habe versucht, den Wagen aufzuhalten, dabei habe ihn die Fahrerin erfasst und er sei zu Boden gestürzt. Wegen dieser Aussage hatte die zwischenzeitlich alarmierte Polizei gegen die 42-Jährige ermittelt, das Verfahren unterdessen aber eingestellt.

Zeugin stützt Version der Autofahrerin

Deshalb musste sich nun der 50-Jährige verantworten, zumal eine 26 Jahre alte Zeugin aus Burgdorf die Version der Autofahrerin stützte. Sie sagte aus, dass der Autofahrer sich auf die Motorhaube des Wagens gelehnt und immer wieder darauf geschlagen habe. Anschließend habe er sich unter das Auto geworfen, das zu diesem Zeitpunkt gestanden habe.

Während die Zeugin mehrfach betonte, dass sich die Autofahrerin relativ ruhig verhalten habe, schilderte eine 37-jährige Polizistin die Situation anders: „Sie hat alles ganz plastisch erzählt und sich dann sogar selbst vor das Auto gestürzt, damit wir sehen, was passiert war“, sagte die Beamtin. „Die Vorstellung war wirklich beeindruckend.“

Polizistin: Unklar, welche der beiden Versionen stimmte

Ihren Angaben zufolge kam den Einsatzkräften bereits zu diesem Zeitpunkt die Aussagen sehr schwammig vor: „Es war absolut unklar, welche der beiden Versionen stimmte“, sagte die 37-Jährige und bestätigte auf Nachfrage der Richterin, dass sich die Autofahrerin und die Zeugin kannten und die Polizisten durchaus den Eindruck hatten, beide hätten sich vor dem Eintreffen der Polizei unterhalten.

„Mir scheint es, dass es sich hier um eine wechselseitige Geschichte handelt, die sich aufgebaut hat“, fasste Rohe zusammen und fügte hinzu: „Der genaue Ablauf lässt sich nicht mehr klären.“ Deshalb stellte sie – nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem 50-Jährigen – das Verfahren ein.

Von Antje Bismark