Stadt bekommt für Ehlershausen keine Kita-Container – 40 Kinder warten auf Kita-Platz

Ehlershausen

Eltern kleiner Kinder, die einen Betreuungsplatz benötigen, müssen sich vorerst in Geduld üben. Ursprünglich hatte die Stadt in ihrer Kita in Ehlershausen in diesem Herbst eine neue Kindergarten- und eine weitere Krippengruppe eröffnen wollen. Weil sie aber keine Container bekommen hat, verzögert sich die Einrichtung der neuen Gruppen – mindestens bis Anfang kommenden Jahres.

Erster Stadtrat Michael Kugel überbrachte die Hiobsbotschaft am Dienstagabend den Mitgliedern des Ortsrats, als diese im Saal der Martin-Luther-Gemeinde öffentlich berieten. Die Stadt hatte Container auf den Kita-Gelände längst aufstellen wollen, um darin für eine Übergangszeit bis zum Abschluss der geplanten baulichen Erweiterung der Kindertagesstätte Kinder betreuen zu können. Doch sie musste die Ausschreibung für die Modulanlage wiederholen – „wegen Bietermangels“, wie Kugel verriet.

Container sollen Anfang Januar bezugsfähig sein

Mit ihrer zweiten Ausschreibung hatte die Stadt mehr Erfolg. Den Auftrag für die Errichtung der Anlage hat sie nach eigener Darstellung im Juni erteilt. Die Stadt hofft jetzt, dass die Container bis Ende November, spätestens aber im Dezember stehen und Anfang Januar bezugsfertig sind.

Betroffen von der Zeitverzögerung sind laut Kita-Leiterin Regina Krallmann die Eltern von 40 Kindern in den Dörfern Ramlingen und Ehlershausen. Die Kita will mit einer bestehenden und der dann neu gebildeten Krippengruppe in den Container ziehen. Im Hauptgebäude bleiben drei Kindergartengruppen – davon eine neue – und eine altersübergreifende Gruppe.

Stadt will Kita-Hauptgebäude im Jahr 2022 sanieren

Nächstes Jahr will sich die Stadtverwaltung mit einer Bedarfsanalyse beschäftigen sowie Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen anstellen, um herauszufinden, wie sie die Kita so umbauen kann, dass sie den aktuellen Ansprüchen genügt. Ein Jahr später soll der Anbau für die beiden Krippengruppen erfolgen, im Jahr 2022 die Sanierung des Hauptgebäudes, bevor 2023 die Container wieder verschwinden.

Von Joachim Dege