Burgdorf

Auf ein Geschenk unter dem Weihnachtsbaum sollen Jungen und Mädchen in diesem Jahr nicht verzichten müssen – und deshalb setzt das Team vom Frauen- und Mütterzentrum eine Aktion fort, die sich bereits im vergangenen Jahr bewährt hat: den sozialen Weihnachtsbaum. Dafür können bedürftige Familien von Montag, 1. November, bis Freitag, 19. November, per E-Mail info@frauen-und-muetterzentrum.de einen Wunsch bis maximal 25 Euro an das Frauen- und Mütterzentrum schicken.

Dabei müssen auch das Alter des Kindes und die Kontaktdaten der Familie übermittelt werden. Die Aktiven anonymisieren diese Informationen und hängen die Wünsche, mit Nummer versehen, an einen Weihnachtsbaum, der ab 20. November vor der Einrichtung an der Wallgartenstraße 33/34 steht. Privatpersonen, Firmen oder auch Institutionen, die einen Wunsch erfüllen möchten, suchen sich vom 20. November bis 6. Dezember einen Stern aus und erfüllen den Wunsch mittels Überweisung von 25 Euro unter Angabe der Nummer des Sterns. Die Helferinnen kaufen daraufhin das Geschenk.

Wer selbst einkaufen gehen möchte, kann das auch gerne tun und das Geschenk unverpackt bis zum 10. Dezember im Frauen- und Mütterzentrum abgeben. Auch in diesem Fall sorgen die Helferinnen dafür, dass das Geschenk rechtzeitig unter dem richtigen Weihnachtsbaum liegt.

Von Marie Pinkert