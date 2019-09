Seniorenrat Burgdorf gewinnt neue Mitstreiter

Burgdorf

Braucht es einen Seniorenrat in der bisherigen Form, oder doch besser einen Seniorenbeirat des Rates wie in anderen Städten? Spürt der Seniorenrat überhaupt die Bedürfnisse der älteren Menschen in dieser Stadt, und vertritt er ihre Interessen mit den nötigen Nachdruck? Ermutigende Antworten auf solche und weitere Fragen hat dem Seniorenrat jetzt eine Fragebogenaktion geliefert, die dem gewählten Gremium zugleich künftige Mitstreiter bescherte.

Seniorenrat sieht optimistisch in die Zukunft

„Wir sind wieder etwas optimistischer und gehen gestärkt in die nächste Wahl. Denn wir wissen jetzt, wir haben etwas zu bieten.“ Mit diesen Worten fasst Wolf Büttner, Gründungsmitglied und Vorsitzender des Seniorenrats das Ergebnis der mithilfe der Stadtverwaltung aufgelegten Fragebogenaktion und der Seniorenkonferenz am jüngsten Wochenende in der Pauluskirche zusammen.

Manfred Kuchenbecker (links) und Wolf Büttner vom Seniorenrat fühlen sich in ihrem Engagement bestärkt: "Wir haben etwas zu bieten." Quelle: Joachim Dege

Bei der Konferenz konnte der Seniorenrat annähernd 80 ältere Burgdorfer begrüßen, darunter den scheidenden Bürgermeister Alfred Baxmann. Mehr noch: 15 Teilnehmer hätten sich interessiert gezeigt an einer künftigen Mitarbeit im Seniorenrat, berichtet Manfred Kuchenbecker, der die Konferenz maßgeblich vorbereitet hatte, um so den Fortbestand der Interessensvertretung zu sichern. Nach seiner Darstellung wollten sich zwar mehr Männer als Frauen für die Sache der Senioren engagieren. Die Frauen seien nach seiner Wahrnehmung aber entschlossener in ihrem Willen zur Mitarbeit.

Langjährige Mitglieder kündigen Rückzug an

Notwendig geworden war die Werbung um neue Mitstreiter, weil mehrere Gründungsmitglieder erkennen lassen, dass es ihnen allmählich zu viel wird und sie den Stab gern an Jüngere abgeben wollen. So hat laut Kuchenbecker Hartwig Laack seinen bevorstehenden Rückzug angekündigt. Das Gleiche gilt für Ehrenratsherr Karl-Heinz Meyer. Er selbst sei noch unentschlossen, bekennt Kuchenbecker. Vorsitzender Büttner will vorerst weitermachen und sich noch einmal zur Wahl stellen, das Ehrenamt in absehbarer Zeit aber abgeben: „Mich überfordert das allmählich.“

Am Dienstag, 8. Oktober, trifft sich der Seniorenrat zu einer außerordentlichen Sitzung mit den an einer künftigen Mitarbeit Interessierten. Dann soll es darum gehen, wie es mit wem Seniorenrat weitergehen könnte und wer sich in der nächsten Seniorenversammlung am 23. Oktober, 16 Uhr, im Schloss zur Wahl stellt. Inhaltlich sieht sich der Seniorenrat ordentlich aufgestellt. Das habe der Fragebogenrücklauf gezeigt.

570 Menschen füllen den Fragebogen aus

9500 Menschen über 65 Jahre hatte der Seniorenrat mithilfe der Stadtverwaltung angeschrieben und um ihre Meinung gebeten. 570 sandten den Fragebogen ausgefüllt zurück und gaben Anregungen für die Arbeit. Dreiviertel von ihnen hätten bekundet, dass sie gern in Burgdorf lebten und die geleistete Arbeit des Seniorenrats schätzten, sagt Kuchenbecker.

Andere hätten Hinweise gegeben, worum sich das Gremium fortan noch kümmern sollte: Der Wunsch nach einer Fußgängerzone auf der Marktstraße und die Belebung des Spittaplatzes stünden ganz oben auf der Wunschliste. Aber auch die Sauberkeit und die Sicherheit am Bahnhof bewege viele. Kleine Wohnungen für ältere Menschen und die soziale Teilhabe angesichts einer wachsenden Altersarmut seien weitere Sorgen, die sich ältere Menschen machten, so habe die Auswertung des Fragenbogenrücklaufs nach Darstellung von Büttner und Kuchenbecker.

