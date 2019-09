Burgdorf

Die Diabetes-Selbsthilfegruppe ist neu in Burgdorf. Sie existiert erst seit Anfang März. Für sie war der 27. Selbsthilfetag am Sonnabend auf dem Spittaplatz eine Gelegenheit, sich in der Stadt bekannt zu machen. Insgesamt stellten sich 25 Gruppen, Verbände und andere Einrichtungen aus Burgdorf und anderen Orten vor. Das Motto lautete „Brücken bauen“.

Gemeinsames Ziele aller Initiativen ist nach den Worten des Sprechers der Burgdorfer Selbsthilfegruppen, Ullrich Weber, „sich gegenseitig und sich selbst zu helfen“. So trifft sich die Diabetes-Gruppe an jedem ersten Mittwoch in Burgdorf im AOK-Gebäude, um sich auszutauschen. „Wir unternehmen auch etwas gemeinsam“, sagte der Gruppenleiter Rudolf Roll. Die Gruppe habe schon zwei Fahrten gemacht.

Alkohol beeinflusst Reaktionsfähigkeit

Die Selbsthilfegruppe Burgwedel für Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit hatte einen Rauschbrillenparcours mit Pylonen aufgebaut. Am Ende der Slalomstrecke hing ein Vorhängeschloss, das man aufschließen sollte. Eine Rauschbrille simuliert, dass man unter Alkoholeinfluss steht. „Man kann damit beweisen, dass Alkohol das Sichtfeld, die Reaktions- und vor allem die Koordinationsfähigkeit beeinflusst“, erläuterte Gruppenmitglied Theo Bergmann. Nach den Erfahrungen des Gruppensprechers Matthias Matern haben viele Besucher Schwellenängste, die Standbesetzung anzusprechen: „Viele gucken zwar neugierig, aber wollen nicht unbedingt mit einer bestimmten Krankheit in Verbindung gebracht werden.“

„Männer sind manchmal ängstlich“, berichtete Ulrich Gottschalk aus der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Burgdorf an einem weiteren Stand. Häufig riefen Frauen für ihren Ehemann beim Vorsitzenden Jürgen Mindermann an. Am Stand beantwortete Gottschalk hauptsächlich Fragen zum PSA-Wert. Der sei ein Indikator, dass jemand möglicherweise Prostatakrebs habe, erläuterte er. Deshalb sollten ihn Männer einmal im Jahr messen lassen.

„Was kann man gegen den Schmerz machen, den man den ganzen Tag hat?“, wurde Katja Lahmann, Vorsitzende des Gesprächskreises Fibromyalgie, an einem weiteren Stand mehrfach gefragt. Besucher hätten sich auch nach Medikamenten und Therapien erkundigt, mit denen man den Muskelfaserschmerz bekämpfen kann.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller